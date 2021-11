La jueza mantiene que la detención de Costa (JxCat) era "proporcionada"

Barcelona, 24 nov. (EFE).- La jueza que investiga al expresidente del Parlament Roger Torrent y a los miembros soberanistas de su Mesa se ha ratificado en su decisión de detener al exdiputado de JxCat Josep Costa porque era una medida "proporcionada" y la "única posible" para garantizar que compareciera ante el tribunal.

En un auto, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugènia Alegret desestima así el recurso que Costa presentó contra la orden de detención y puesta a disposición judicial que dictó el pasado 27 de octubre para llevar al exdiputado ante el tribunal, después de que la plantara cuando lo citó a declarar como investigado el pasado 15 de septiembre.

Costa, junto al expresidente del Parlament Roger Torrent y los exmiembros independentistas de la Mesa Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC), fueron citados por el TSJC como investigados a raíz de una querella de la Fiscalía por desobediencia al Constitucional por tramitar dos resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y de reprobación de la monarquía, que el Parlament aprobó en noviembre de 2019.

No obstante, poco antes de la hora fijada para la comparecencia, el 15 de septiembre pasado, el exvicepresidente de la Mesa Josep Costa anunció por Twitter que no se presentaría en el juzgado porque no reconocía la "autoridad" del TSJC para "juzgar los acuerdos y debates" de la cámara.

Costa fue detenido por los Mossos d'Esquadra y llevado ante la juez el pasado 27 de octubre en una comparecencia -obligatoria para seguir adelante con el proceso penal- en la que se acogió a su derecho a no declarar y anunció que se querellaría contra la magistrada por "detención ilegal".

En su auto, la juez argumenta que la detención de Costa era la "única" medida "posible a los fines pretendidos por la ley", teniendo en cuenta su "negativa expresa a comparecer en presencia judicial sin que nada lo impidiese".

Asimismo, añade Alegret que la detención del investigado, que permaneció unas horas en el calabozo antes de comparecer ante el TSJC, "fue proporcionada", teniendo en cuenta que "se llevó a efecto por el menor tiempo posible".

La juez recuerda que, en el auto en el que llamó a declarar a Josep Costa, ya advertía de que en caso de no comparecer "la orden de citación se podrá convertir en orden de detención", de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Añade la magistrada que, tras consultar a la Fiscalía, descartó dictar una segunda citación al investigado, teniendo en cuenta que su incomparecencia "fue consciente y voluntaria".

"No existía ni se alegó causa justificada para su no comparecencia personal. No lo son ni su particular interpretación del ordenamiento jurídico ni tampoco su unilateral voluntad de no reconocer la autoridad o jurisdicción de este tribunal", añade el auto.

La juez ha rechazado también la recusación que planteó el exdiputado de JxCat contra ella -verbalmente y en la propia comparecencia tras su detención-, como base de la querella por detención ilegal que anunció iba a presentar.

Para la magistrada del TSJC, no procede dicha recusación porque apela a una causa "manifiestamente infundada" y, además, no cumple ni con los "requisitos formales necesarios" ni con los "materiales o de fondo".