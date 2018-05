El juicio contra la alcaldesa de Berga por no retirar la estelada será el día 21

El juzgado de lo Penal número 2 de Manresa ha señalado para el próximo 21 de mayo el juicio contra la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós (CUP), acusada de un delito de desobediencia por no haber retirado una bandera independentista (estelada) del ayuntamiento durante dos jornadas electorales.

El abogado de la alcaldesa y ex diputado autonómico de la CUP, Benet Salellas, ha informado al diario local Regió-7 que Venturós aún no ha decidido si comparecerá o no al juicio.

La Fiscalía pide para la alcaldesa, que tuvo que ser detenida por los Mossos d'Esquadra para que acudiera a declarar al Juzgado de Berga tras hacer caso omiso a las citaciones judiciales, una pena de seis meses de inhabilitación y una multa de 540 euros.

Salellas ha explicado que en caso de que Venturós optase por no acudir al juicio, la vista podría celebrarse igualmente porque se trata de un tipo de pena en que no es obligatoria la presencia del acusado.

"Aún no hemos decidido qué estrategia seguiremos aquel día", ha dicho el abogado.

El juzgado de Berga archivó inicialmente la causa tras tomar declaración a la alcaldesa, pero la Fiscalía recurrió ante la Audiencia de Barcelona, que reabrió el caso y lo derivó al Juzgado de lo Penal de Manresa.

La Fiscalía considera que Venturós desobedeció los requerimientos de la Junta Electoral de Zona para que retirase la estelada que lucía en la fachada del ayuntamiento durante las jornadas electorales de las autonómicas del 27 de septiembre de 2015 y las generales del 20 de diciembre del mismo año.

El fiscal considera que "la presencia de la estelada en la fachada del ayuntamiento, como una demostración de una opción política va en contra del deber de neutralidad de las instituciones durante los procesos electorales y puede distorsionarlos".