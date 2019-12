El juicio del "procés" llega como un tsunami a las librerías

El juicio del Tribunal Supremo a los líderes independentistas generó ríos de tinta que cinco meses después, una vez dictada la sentencia, han desembocado en un tsunami en las librerías, donde confluyen una decena de obras por parte de periodistas, abogados y expertos.

Considerado uno de los juicios más importantes en la historia reciente de España, retransmitido en directo en cada una de sus 52 sesiones, una pluralidad de voces aportan ahora nuevas visiones sobre el proceso, que se complementan con los relatos que han publicado algunos de los condenados, entre ellos Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Carles Mundó.

"EL JUDICI DE LA MEVA VIDA", de Jordi Pina, abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez. Editorial Columna.

Pina escribe el relato de las interioridades que se vivieron en el seno de las defensas de los acusados y especialmente en la de sus defendidos: Rull, Turull y Sánchez, los tres de la órbita de JxCat.

Un libro en el que el abogado reflexiona consigo mismo sobre si todos sus años de ejercicio y de confianza en el sistema han sido un engaño.

"EL ENCARGO", de Javier Melero, abogado de Joaquim Forn. Editorial Ariel.

Tras marcar perfil propio en la sala, al apostar por una estrategia jurídica y no política, Javier Melero cuenta ahora las vicisitudes que afrontó un no independentista al compartir la defensa de los líderes del "procés" junto a los que, en contra de su criterio, cuestionaban no solo al tribunal presidido por Manuel Marchena sino al sistema judicial español en su conjunto.

Con un estilo personal, Melero aporta, desde dentro, luz a lo que ocurría cuando se apagaban las cámaras en aspectos clave sobre la coordinación entre las defensas y su relación con los fiscales, con el propio tribunal y, especialmente, con Joaquim Forn.

"LES MENTIDES I LES ASTÚCIES DEL JUDICI", de los periodistas Ot Serra, Montse Riart y Maiol Roger. Enciclopèdia.

Estos tres periodistas del Diari Ara, presentes en las sesiones del juicio, dividen su relato en dos partes: un compendio de las declaraciones de los testigos principales del juicio y un análisis de la estructura jurídica en el que se asentó el mismo, empezando por el origen de la causa en el Juzgado 13 de Barcelona, siguiendo con las fases del juicio y acabando con el perfil de los magistrados y las acusaciones.

Finalizan su retrato con un epílogo titulado "El futuro: camino de Estrasburgo", en el que analizan el camino jurídico que deberán transitar las defensas para llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"NI VENCEDORES NI VENCIDOS", de Carlota Guindal, periodista de La Vanguardia. Editorial Península.

Guindal titula su libro con un juego de palabras con la célebre película "Vencedores o vencidos", sobre los juicios de Nuremberg, y traza una crónica del juicio en forma de thriller jurídico: partiendo de la sentencia, viaja al pasado del contexto político catalán y español que desembocaron en la sala penal de Tribunal Supremo.

"PULSO AL ESTADO", del juez José Antonio Vázquez Taín. Editorial Espasa.

Este juez gallego, sintiendo la necesidad de hacer de la justicia algo comprensible a la sociedad, escribe una suerte de diccionario del juicio para inexpertos del mundo jurídico.

Como si se tratara de una pieza académica, utilizando un lenguaje didáctico, Vázquez Taín organiza su obra desgranando y describiendo los conceptos clave que envuelven al "procés": "nación", "nacionalismo", "derecho a decidir", "Tribunal Supremo", "sentencia" o "fallo", entre otros.

"CATALUÑA AÑO CERO", del periodista Ernesto Ekaizer. Espasa.

Con su habitual estilo mordaz, Ernesto Ekaizer se sitúa en el 27 de octubre de 2017 y cuenta cómo pasó el día el funcionario de la Generalitat que custodiaba un "pen drive" con los decretos de desarrollo de la independencia que se deberían haber publicado en el Diario Oficial (DOGC) si se hubiera ido adelante con la declaración unilateral de independencia.

A partir de ahí, el veterano periodista explica el desenlace del intento de independencia con aportaciones como una copia de la carta que el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, remitió el 27 de octubre al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José Luis Barrientos, para ponerse a su disposición: en el juicio dijo que tenía un plan para detener al Govern.

"EL JUICIO", de Íñigo Sáenz de Ugarte, periodista de eldiario.es. Roca Editorial.

Sáenz de Ugarte ciñe estrictamente la estructura de su libro a las sesiones del juicio, que actúan como capítulos separadores. Crítico con ambos bandos, reseña los errores estratégicos y discursivos que cree que se cometieron a lo largo del procedimiento judicial.

"EL JUICIO SIN FINAL", de Pablo Ordaz, periodista de El País. Círculo de Tiza.

Ordaz, que asistió a todas las sesiones del juicio, recopila ahora sus crónicas de cada sesión, que convirtió en un relato integral de lo que ocurrió en el salón de plenos del Tribunal Supremo del 12 de febrero al 12 de junio, cuando el juicio quedó visto para sentencia.

Con su personal estilo periodístico, y trufado de numerosas anécdotas relacionadas con el juicio, la narración de Ordaz aporta matices imprescindibles para comprender las claves del juicio, en una entrega por capítulos sobre lo que considera 52 días de "pulso al Estado".

"CAJA DE BRUJAS", de Guillem Martínez, periodista de Ctxt.es. Lengua de Trapo.

Guillem Martínez lleva años desgranando el devenir del conflicto catalán y en este libro aprovecha todo su bagaje para explicar cómo y por qué se celebró el juicio más famoso de los últimos años que, a juicio del autor, nunca se debería haber producido.

Aprovechando su pasado como guionista, el autor, con su estilo único, elabora una narración poco ortodoxa incluyendo recursos propios de otros géneros como el humor o la ficción sin abandonar el rigor periodístico que exige una obra como esta.

"JUDICI 1-O", de Oriol March, periodista de Nació Digital. Catarata.

Bajo el subtítulo "Crònica d'una sentència programada", el enfoque periodístico de March se centra en cómo los poderes fácticos ajenos al mundo judicial han ejercido su influencia en el fallo final.

A partir de la sentencia, March trata de dibujar el paisaje que deja los efectos de ésta y diagnostica el inicio de una nueva etapa política en Cataluña.

Martí Rodríguez Vidal