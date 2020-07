Junqueras, a favor de un referéndum que tenga "consecuencias"

Barcelona, 24 jul (EFE).- El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha avalado la propuesta del presidente catalán, Quim Torra, de hacer otro referéndum de autodeterminación, pero ha advertido que tiene que ser distinto al del 1-O para que tenga "consecuencias" y su resultado pueda ser "reconocido".

En unas declaraciones a Catalunya Ràdio, el presidente de ERC se ha referido a la propuesta planteada por Torra de poner encima de la mesa otro referéndum y la ha compartido, si bien ha puntualizado que debe ser "diferente" al que se organizó en el año 2017, es decir, "hará falta algo más" que lo que se hizo el 1-O, puesto que no sirve "ganarlo y que no tenga consecuencias", ha argumentado.

"No es suficiente con hacer lo que nos gustaría hacer" sino que un referéndum debe implicar disponer del "consenso necesario en Cataluña y del reconocimiento de la comunidad internacional", ha subrayado Oriol Junqueras, que, aunque dispone de permisos penitenciarios por estar clasificado en tercer grado, sigue cumpliendo una pena de 13 años de prisión.

Sobre esta cuestión, el líder republicano ha opinado que el Tribunal Supremo (TS) revocará el tercer grado e intentará que los presos independentistas no dispongan de permisos penitenciarios para salir fuera de la cárcel.

Junqueras ha explicado que siempre ha pensado que el tercer grado "duraría poco" y que el TS "no resistiría la tentación de volvernos a encerrar del todo, y a la mínima oportunidad que tiene lo demuestra", algo que ya ha ocurrido al revocar la aplicación del artículo 150.2 a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

"Hasta ahora, un tribunal sentenciador nunca opinaba sobre cuestiones como el 100.2, ni sobre los permisos de los presos; esto siempre había sido una atribución de las audiencias provinciales" si se recurrían las decisiones de los jueces de vigilancia penitenciaria", ha recordado Junqueras antes de lamentar que el TS actúe con los presos independentistas de forma distinta.

"No me extraña lo que hace el TS, porque peores cosas ha hecho", ha señalado el líder republicano, que se ha mostrado muy crítico también con la forma de actuar de la fiscalía y ha destacado que no parece que el Gobierno de PSOE-UP "haga mucho" para que deje de actuar contra los presos independentistas.

No ha descartado que la proximidad de las elecciones catalanas pueda guardar relación con esta actitud y de que el TS esté interesado en que él "no pueda hacer campaña" apoyando a los candidatos de su partido, puesto que se encuentra inhabilitado.

"No pueden evitar interferir en las elecciones, esto ya lo han hecho siempre", ha reprochado Junqueras, que sobre las elecciones se ha mostrado muy cauto. Y tras recordar que la convocatoria es una competencia exclusiva del presidente de la Generalitat, se ha limitado a reiterar que "sería mejor" consensuar la fecha y que sea Torra quién tenga la oportunidad de convocarlas y no el TS.

Junqueras ha dicho no haber leído el libro del expresidente Carles Puigdemont y que no piensa opinar sobre lo que este último dice sobre él en el mismo, porque prefiere obviar "las diferencias personales" y centrar la atención en la necesidad de "rehacer la unidad estratégica del independentismo".

"No tengo resentimiento contra nadie", ha afirmado, además de mostrarse partidario de trabajar después de las elecciones para que sean factibles "los acuerdos entre las formaciones independentistas", al margen de los resultados.

Según Junqueras, aunque él desea que las elecciones las gane ERC, porque entiende que es "la mejor opción" para afrontar los retos que tiene planteados Cataluña, "lo más importante es lo que hay que hacer después del resultado", ha puntualizado.