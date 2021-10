Junqueras afirma que la persecución contra el independentismo se intensifica

Barcelona, 14 oct (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido, tras conocer que el Tribunal de Cuentas no admite los avales de la Generalitat contra los ex altos cargos del Govern encausados por haber promocionado con dinero público el "procés" en el extranjero , que "la persecución contra el independentismo se intensifica" pero que esto "no nos hará desfallecer".

El Tribunal de Cuentas ha rechazado los avales por valor de 5,4 millones de euros presentados por la Generalitat a favor de casi una treintena de ex altos cargos del Govern.

Desde ERC, su presidente, Oriol Junqueras, ha indicado en Twitter que "dos años después de la sentencia (del Tribunal Supremo contra él y otros exconsellers) la persecución contra el independentismo persiste y se intensifica, ahora embargándonos, incluso, las casas donde viven nuestros hijos".

Junqueras añade que esto "no nos hará desfallecer" y que "hoy más que nunca: amnistía, referéndum e independencia, ¡hasta la victoria!".

En sentido análogo, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, apunta también en Twitter que "si es 14 de octubre, es día de condenas", porque hace dos años ya hubo una y se trató a los líderes del independentismo "como criminales por ejercer la democracia el 1 de octubre y defender la independencia".

"Hoy, embargando económicamente a familias enteras", añade Marta Rovira, antes de advertir que "el conflicto político está bien vigente, no fallarán nunca, pero persistiremos".

Desde el ámbito de las entidades soberanistas catalanas, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha afirmado en una rueda de prensa que no le sorprende la decisión del Tribunal de Cuentas, que considera "flagrante".

"No es propio de un Estado democrático", ha señalado además de apuntar que la ANC ya había previsto esta posibilidad y que hablará con otras entidades para llevar a cabo actos de protesta.