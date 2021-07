Junqueras califica de "personal" el encuentro con Puigdemont en Waterloo

Waterloo (Bélgica), 7 jul (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, dijo que el encuentro este miércoles en Waterloo, a las afueras de Bruselas, con el presidente de JxCAT, Carles Puigdemont, tras casi cuatro años sin verse, fue de "carácter personal" y aseguró que no hablaron de la estrategia independentista.

"Como se pueden imaginar ha sido un encuentro de carácter personal, para hablar de nosotros y de las familias", manifestó Junqueras a la prensa al término del encuentro con Puigdemont, que calificó de "muy especial, muy emotivo y muy agradable".

La cita, de unas dos horas y media de duración, se produjo en la residencia que el expresidente catalán tiene en Waterloo, y en ella estuvieron además la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Serret y Toni Comín, así como el rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtòny.

Junqueras se mostró abierto a volver a encontrarse con Puigdemont en Bruselas, Estrasburgo (Francia) o Ginebra, aunque no concretó ninguna fecha.

Esta era la primera vez que ambos se veían desde la declaración unilateral de independencia que el Parlamento catalán aprobó ese año, tras la que Puigdemont huyó a Bélgica y Junqueras ingresó en prisión, de la que ha salido gracias al indulto que ha concedido el Gobierno español a los presos independentistas.

El líder de ERC quitó importancia al hecho de que el expresidente del gobierno que compartieron no le haya recibido hoy en la puerta de su residencia de Waterloo.

"No necesito interpretar nada. Me parece muy bien que todo el mundo abra, no abra, cierre, salga, entre, vaya o venga. En todo caso, para mí, es un placer reencontrarme con los compañeros", señaló al ser interrogado sobre esa circunstancia.

Junqueras, Forcadell, Romeva, Bassa y Serret llegaron a pie hasta la residencia de Puigdemont, quien no les recibió en la puerta, aunque minutos después los ocho participantes en el encuentro salieron de nuevo a la calle para posar en una fotografía de grupo antes del inicio de la cita.

En un principio también estaba previsto que asistieran los exconsejeros Clara Ponsatí y Lluis Puig, pero finalmente se descartó su presencia por asuntos "personales", según un comunicado del Consell per la Republica, el ente que preside Puigdemont.

Durante la última semana se especuló con la posibilidad de que la reunión entre Junqueras y Puigdemont se produjese en Estrasburgo, aprovechando la visita del líder de ERC al Parlamento Europeo, que celebra su sesión plenaria de julio.

Pero Puigdemont decidió no viajar a la ciudad francesa, por lo que el encuentro se aplazó hasta hoy en Bélgica.

Antes de ir a Waterloo, Junqueras se reunió con el nuevo responsable de la delegación de Cataluña ante las instituciones europeas, Gorka Knörr, en Bruselas.