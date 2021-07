Junqueras ironiza: "¿Tutelar yo a Aragonès? Más vale que me tutele él a mí"

Barcelona, 24 jul (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha respondido en tono irónico a quienes lo acusan de querer tutelar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès: "Si alguien debe tutelar a alguien, más vale que sea Pere quien me tutele a mí, no os preocupéis", ha afirmado en declaraciones a Efe.

Durante las negociaciones para la investidura de Aragonès, ERC advirtió a JxCat que no aceptaría que el president estuviese "tutelado" por el Consejo por la República, el espacio parainstitucional liderado desde Bélgica por Carles Puigdemont.

Finalmente, el acuerdo de investidura satisfizo a ERC al quedar acotado el papel del Consejo por la República, pero entonces surgieron voces, dentro del independentismo y también más allá, que alertaban que Aragonès sería un president "tutelado" por Junqueras.

"Por suerte", ha recalcado Junqueras para responder a esas acusaciones, en ERC "no hay nadie que necesite tutelas de nadie".

"En cualquier caso, si alguien necesita tutelas, seguro que soy yo", ha añadido irónicamente, para negar que tenga intención de tutelar al presidente de la Generalitat.

Su relación con Aragonès y el resto de dirigentes de ERC, ha remarcado, "es fantástica": "Me siento muy acompañado por todo el mundo, me siento muy afortunado, les estoy muy agradecido, los admiro extraordinariamente y me desviviré por ayudarlos a todos", ha afirmado.

"Tengo mucha suerte por sentir la estima que siento allí adonde voy", ha agregado. EFE

