Junqueras llama a ganar "a los de siempre" con un Govern liderado por ERC

Barcelona, 30 ene (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha hecho este sábado un llamamiento para ganar "a los de siempre" en las elecciones del 14F haciendo posible que Esquerra Republicana tenga "una mayoría lo más sólida posible en el Parlament" y un Govern liderado por Pere Aragonès.

En un acto municipalista realizado por vía telemática con diversos alcaldes de ERC, el exvicepresidente del Govern ha dicho que le parece curioso que "se pongan nerviosos" aquellos a los que él ha denominado como "los de siempre", y que son los que han tenido la presidencia de la Generalitat en las últimas décadas -convergentes y socialistas-.

"Es curioso -ha apuntado Junqueras- porque nosotros no insultamos ni faltamos el respeto, no nos dedicamos a destripar a nadie, sino que nos limitamos a explicar nuestro proyecto y obra de Govern, y esto no lo pueden soportar y chillan, y nos distraen de nuestro objetivo de ayudar a la gente".

Según Oriol Junqueras, que puede salir de la cárcel durante los fines de semana por tener de nuevo el tercer grado penitenciario concedido por la Generalitat, el mejor camino para ayudar a la gente "es construir la república y la independencia, a fin de poder disponer de todos los instrumentos que tienen los Estados".

"Sin duda hay muchas cosas que hacer, y sin duda también hay que intentar siempre hacerlas mejor", ha indicado, "pero también es cierto que hemos hecho las cosas mucho mejor que otros, y pedimos tener la oportunidad de disponer de una mayoría lo más sólida posible en el Parlament a fin de que la presidencia de la Generalitat la desempeñe Pere Aragonès" (que es el candidato de ERC).

El líder de ERC ha pedido, asimismo, "no caer en las provocaciones de los de siempre, no contagiarse del desánimo, porque nos quieren contagiar sus incapacidades y sus vicios, y los de siempre se ponen muy nerviosos cuando explico que, con 90 años de historia, ERC no tiene ni un solo caso de corrupción, y ellos no pueden decir lo mismo, porque tienen muchos".

Ha advertido, en este sentido, que "cada euro robado por la corrupción es un euro que no podemos poner en las escuelas del país, que se roba a los ciudadanos, y nosotros no robamos, no somos corruptos, no tenemos ni un solo caso, y por esto se ponen tan nerviosos y se desesperan" los que sí los tienen.

"Por esto es tan importante -ha insistido- que la gente vote a ERC, a los que quieren la independencia y la república, sí, pero también un Govern decente y honrado".

Junqueras ha pedido ir a votar el 14F aunque esta fecha de los comicios "haya sido impuesta para darnos miedo", ha dicho, y ha recordado que había quien decía que era imposible que ERC ganase en Lleida o en otras grandes capitales pero este objetivo se logró en las pasadas elecciones municipales.

"Llenemos las urnas de votos republicanos, de dignidad, de honradez, de compromiso, de coraje, de los que nunca se rinden ni se rendirán", ha concluido Junqueras.