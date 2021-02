Junqueras y Rovira (ERC) defienden su vía a la independencia frente a "atajos temerarios"

Exhiben juntos la estrategia del diálogo y rechazan "proclamar repúblicas vacías de contenido"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general del partido, Marta Rovira, han reivindicado la estrategia de los republicanos para avanzar hacia la independencia frente a las promesas de "atajos que son muy temerarios", en alusión velada a Junts.

Lo han hecho en una conversación en vídeo publicada este lunes a través de las redes sociales y recogida por Europa Press, en la que exponen la vía amplia que plantea ERC para sumar más adeptos al independentismo y su apuesta de diálogo con el Estado para forzarlo a aceptar un referéndum.

En el vídeo, Junqueras ha sostenido que "no hay proyecto independentista alternativo" al que plantea ERC y ha reclamado dejar de lado los reproches entre partidos independentistas.

Según él, la única manera de avanzar es ser "cada vez más y más fuertes, no cada vez menos y más débiles", y ha asegurado que solo se podrá desbordar democráticamente al Estado si el independentismo interpela a la mayoría de la ciudadanía de Cataluña.

Así, Junqueras ha definido su apuesta por un referéndum pactado como una necesidad para generar consensos dentro de la sociedad catalana, apelar a la comunidad internacional y "desarmar la oposición del Estado", y ha rechazado la propuesta de Junts de reactivar la declaración unilateral de independencia (DUI) tras el 14 de febrero, aunque sin mencionarla explícitamente.

"Declarar la independencia es muy fácil, la podemos declarar cada día si hiciera falta. La cuestión no es declararla cada día ni declararla más veces que nadie ni con un volumen de voz más alto ni gritando más que el de al lado. La cuestión es cómo establecemos las bases para una república que sea sostenible, que dure toda la vida, para siempre, para una república definitiva", ha afirmado.

El líder republicano también ha destacado que, a su juicio, el independentismo siempre ha pedido poder dialogar negociar con el Estado y que el Gobierno central reconociera que hay un conflicto en Cataluña, por lo que cree que no se puede abandonar la idea del diálogo, además de recalcar que es la manera de tejer alianzas en la comunidad internacional: "Si no lo intentamos, nadie entenderá lo que estamos haciendo y nadie apoyará lo que estamos haciendo".

NO ESPERARÁN "ETERNAMENTE"

Por su parte, Rovira ha subrayado la necesidad de que el independentismo no se quede encallado en el 2017, sino que logre una estrategia conjunta para avanzar: "No entiendo porque aún hoy se están prometiendo atajos mágicos que no existen o se están proclamando repúblicas vacías de contenido que sabemos que no aguantarán".

Desde Ginebra (Suiza), ha contrapuesto la vía amplia que plantea ERC ante las vías que tacha de estrechas, "que son de regate corto, atajos que son muy temerarios", sin concretar si se refiere a Junts.

"Al independentismo que predica estas vías, que son estrechas, les sale relativamente barato proyectarlas. Deben hacer frente a respuestas. Si la respuesta es proclamar la república, ¿cómo se consolida?", ha cuestionado, y ha argumentado que decir que la negociación con el Estado supone una renuncia a la independencia debilita al independentismo.

Considera que ningún independentista debe tener miedo del diálogo y ha advertido de que el Gobierno central debe saber que no esperarán "eternamente" a que el Estado acepte una solución acordada.