Junqueras ve "posibilidades" de llegar a un acuerdo con el PSOE sobre la ley audiovisual

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este jueves que "hay posibilidades de llegar a un acuerdo" con el PSOE sobre la ley audiovisual, después de que el miércoles ambas formaciones se emplazaran a seguir negociando.

"Hay posibilidades de llegar a un acuerdo, pero ya veremos si llegamos a un acuerdo o no", ha sostenido en una entrevista de Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press.

Junqueras ha apuntado que, si finalmente no hay acuerdo, tendrán que analizar por qué motivo no han logrado pactar la ley, pero ha advertido de que "es evidente que si no hay un acuerdo en cosas importantes es muy difícil que haya acuerdos en muchas otras cosas".

El dirigente republicano ha insistido en que tienen muchas razones para desconfiar del PSOE y también ha cargado contra el PSC, al que ha acusado de haber "aplaudido con entusiasmo la represión", la aplicación del 155 y el encarcelamiento de líderes independentistas.

Preguntado por la ausencia de Junts en la mesa de diálogo, ha reprochado que antes todos los partidos y entidades independentistas defendían el 'sit and talk', por lo que ve "poco coherente" que ahora cuando hay la oportunidad de hablar y negociar con el Gobierno central Junts no lo haga.

"Que haya una parte del independentista que, en lugar de aprovechar una oportunidad, se desentienda, no es que me cuesta de entender a mí, es que le cuesta de entender a todo el mundo", ha subrayado.

También ha erigido a ERC como la piedra angular de la mayoría independentista y ha añadido que sería mejor una vía amplia --en la que incluyen a los comuns--, pese a que "no todos la comparten", en alusión velada a Junts.