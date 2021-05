La Junta de Castilla y León alerta de un "Gobierno peligrosamente autoritario"

Valladolid, 27 may (EFE).- El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), ha afirmado este jueves que actualmente en España hay "un Gobierno peligrosamente autoritario", al ser preguntado por la posibilidad de que el Ejecutivo indulte a los condenados por el "procés", lo que ha considerado "inadmisible".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha afirmado que con esta situación "se pone en cuestión la esencia misma de la democracia liberal": "Cuando se acaba el tiempo de la Justicia, empieza el tiempo de la tiranía", ha resumido.

Para el vicepresidente de la Junta, la intención de indultar a los dirigentes independentistas catalanes es "un gesto más de un gobierno autoritario", que manifiesta cosa "tan estrambóticas" como que "la justicia es asimilable a la venganza", en referencia a las palabras pronunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien apeló a los valores constitucionales de la "concordia, el diálogo y el entendimiento" para tomar la decisión al respecto, sin tener en cuenta la "venganza".

En opinión de Igea, si un dirigente de cualquier otra democracia europea calificara a los tribunales de justicia como "vengativos", en ese momento "debería dimitir", y ha comparado esa situación con lo manifestado ayer por Sánchez, quien a su parecer convirtió en "vengativos a los miembros del Tribunal Supremo". "Es absolutamente intolerable", ha apostillado.

"Donde no hay Justicia no hay libertades, no hay derecho y no hay democracia y este país no puede permitir que esto suceda, las leyes están para cumplirse y quien interpreta el cumplimiento de las leyes es la Justicia", ha añadido.