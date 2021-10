La Junta Electoral Central activa este miércoles el trámite para cubrir el escaño que deja vacante Alberto Rodríguez

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Junta Electoral Central (JEC) tiene previsto activar este miércoles los trámites para la sustitución de Alberto Rodríguez como diputado del Congreso por Santa Cruz de Tenerife tras su cese el pasado viernes tras ejecutar la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por atentado contra la autoridad.

Tras ejecutar la sentencia, Batet informó de su decisión a la JEC a efectos de la sustitución de Rodríguez. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el organismo arbitral, en la reunión que celebra este miércoles, tomará conocimiento de esta decisión para cubrir la vacante que ha dejado la marcha de Rodríguez.

Así, la JEC se dirigirá a Fátima González Bello, que pertenece a IU, y concurrió como número dos de la lista que encabezó Rodríguez para saber si está dispuesta a asumir el escaño que ahora le corresponde ocupar. Según apuntan desde el grupo confederal, la opción de Bello como relevo no está clara, pues actualmente está alejada de la política.

Si ella renuncia, la JEC se dirigirá a la número tres (Patricia Mesa Mederos) para conocer sus intenciones. En el caso de que Mesa tampoco quiera recoger el acta, el organismo arbitral se pondrá en contacto con el siguiente de la lista y así sucesivamente hasta que alguien acepte sustituir a Rodríguez.

¿ESCAÑO VACÍO?

La secretaria general de Podemos en Canarias, Laura Fuentes, ha llegado a decir en una entrevista radiofónica que su opción sería dejar el escaño que pertenecía a Rodríguez "vacío", a modo de protesta por el proceso que ha derivado en su inhabilitación.

No obstante, esa opción parece poco probable y tanto Podemos como IU están manteniendo reuniones para tomar una decisión sobre este particular. En cualquier caso, el escaño es personal y si un candidato decide recoger su acta, el partido no podría impedírselo.