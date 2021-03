Junta de Portavoces acuerda suspender el Pleno de este jueves de la Asamblea de Madrid con apoyos de PP, Cs y Vox

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid ha acordado suspender el Pleno de este jueves con los apoyos de PP, Cs y Vox "por diversos motivos", han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La Junta de Portavoces ha estado reunida esta tarde más de una hora para deliberar sobre las mociones presentadas por Más Madrid y PSOE, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentara un decreto para disolver la Cámara y que haya elecciones, además de si se debía celebrar un Pleno mañana como cada jueves o no.

Este jueves el Pleno iba a ser monográfico e iba a versar sobre conciliación familiar. No obstante, desde Cs, su portavoz, César Zafra, ha explicado en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que no lo veían adecuado ya que sus consejeros han sido cesados hoy por la presidenta regional.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos-IU, Sol Sánchez, entiende que pese a que no pudieran acudir estos consejeros ello no equivale a que se suspenda un Pleno "de manera coyuntural" cuando la Cámara de Vallecas "no está disuelta".

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, tampoco ha visto con buenos ojos que mañana no se celebre la sesión plenaria cuando deberían estar dando una imagen de "serenidad institucional" u de que la Asamblea "no ha sido disuelta y está en plenitud y en acción". De hecho, ha avisado de que su partido hará "una clara visualización" de que está trabajando para el Parlamento madrileño.