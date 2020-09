Junts acusa al Gobierno de saltarse la ley al no publicar aún en el BOE la inhabilitación de Torra

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de haberse saltado la ley al no haber publicado aún en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como marca la ley, la inhabilitación del ya expresidente catalán, Quim Torra.

"Presumen del imperio de la ley pero no cumplen lo que es preceptivo y lo que necesitan las instituciones para tener seguridad jurídica", ha manifestado Borràs, quien ha preguntado al Ejecutivo por qué no publica "lo que es preceptivo" y se ha preguntado si esta "irregularidad" responde a que no esperaban "esta monstruosidad jurídica".

En declaraciones a los periodistas en el patio del Congreso, la diputada independentista ha recalcado que aunque a Torra se le notificó personalmente la sentencia del Tribunal Supremo con su inhabilitación, el Gobierno debería saber que ha de darse "dimensión pública" a esa noticia con la correspondiente publicación en el BOE.

"Sin esa dimensión pública sigue siendo una noticia a nivel privado", ha advertido la portavoz de Junts, antes de cuestionar que precisamente "quien presume de cumplir con la ley no lleve a cabo lo que es preceptivo de realizar por ley".

NO SE ABRE NINGÚN TIEMPO NUEVO EN CATALUÑA

Borràs ha querido dejar claro que tras la sentencia del Supremo se abre un proceso "insólito e inédito" en Cataluña, pero no ningún tiempo nuevo, recalcando que si hubiera elecciones sería porque se ha "derrocado" a un presidente en activo.

Con todo, ha indicado que aunque la justicia haya pasado, a su juicio, "por de la ley" inhabilitando a Torra, lo que no conseguirá es inhabilitar al independentismo. De hecho, ha augurado que será en las urnas donde se volverá a demostrar una vez más la fuerza de éste destacando que en las últimas citas electorales los partidos secesionistas no han hecho más que aumentar, pese a la "represión" ejercida por el Estado español.

"Lo que enterró ayer el Supremo es la posibilidad de que haya una respuesta democrática y política a lo que es un conflicto político", ha advertido la diputada catalana, concluyendo que "lo tiene mal el Estado español si pretende continuar esta vía represiva porque lo que soluciona los problemas es poder hablar y negociar".