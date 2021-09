Junts descalifica la mesa de diálogo y aconseja a ERC soltar "el dedito" del PSOE y no regalar estabilidad al Gobierno

Miriam Nogueras no cree que la Diada pase factura a Aragonès pese a que sus convocantes apuestan por la vía unilateral

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha descalificado la mesa de diálogo sobre Cataluña que los gobiernos central y autonómico prevén reunir la próxima semana, tan sólo días después de la Diada, y ha aconsejado a Esquerra Republicana, su socio en el Govern, soltar el "dedito" del PSOE y dejar de "regalar" estabilidad al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En una entrevista con Europa Press, Nogueras ha recordado que Junts no ha defendido "jamás" ese foro de diálogo sobre Cataluña --"todo lo contrario", ha dicho-- porque no creen que el Gobierno de coalición vaya a resolver "en una mesa con focos" lo que, a su juicio, no se ha podido "solucionar en diez años".

"Criticaba todo el mundo a (Mariano) Rajoy por mirar hacia otro lado y, de momento, este Gobierno está haciendo lo mismo: escurrir el bulto y no afrontar un conflicto político de una magnitud brutal", ha dicho.

"PUIGDEMONT ESTARÁ DONDE QUIERA ESTAR"

En todo caso, "por lealtad con ERC y porque hay que estar en las buenas y en las malas", Junts acompañará a su socio en el Gobierno catalán a esa mesa de diálogo con una representación que está aún por decidir. No obstante, no descarta que de la misma pueda participar su líder, Carles Puigdemont, aunque sea telemáticamente. "Puigdemont estará donde quiera estar", ha comentado.

Quien sí cree que debe acudir es el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que condiciona su presencia al orden del día que acuerden las partes. Pero Nogueras sostiene que "no tiene sentido que (Sánchez) no vaya".

"Nos sorprende que el mismo Sánchez hable de cumbre bilateral por hablar unos segundos con Biden en un pasillo y, en cambio, tenga que pensarse estar en la mesa --ha indicado--. No tiene ningún sentido que no esté en la mesa que va a afrontar el conflicto político más grande de los últimos años en España".

Pese a insistir en que por Junts esa mesa ni existiría, Nogueras ha subrayado que su partido tiene "claro" que la independencia de Cataluña y la amnistía deben estar en el orden del día de las primeras reuniones. "A ver qué nos encontramos", ha comentado.

Preguntada sobre el llamamiento de Puigdemont a prepararse para la "inevitable" confrontación con el Estado, Nogueras ha apuntado que la confrontación es algo que Junts no ha buscado pero que no "rehuye" porque no va a dejarse "aplastar" por el "rodillo" del Estado español "por muy potente que sea".

Ahora bien, ha deslizado que Junts está "plantando cara" solo porque Esquerra ha optado por "regalar" estabilidad al Gobierno pese al "daño" que está haciendo a Cataluña y ha defendido que los partidos independentistas deben estar juntos no sólo allí sino también en Madrid para ser más "fuertes" en la negociación.

¿ALIARSE CON QUIEN QUIERES NEGOCIAR?

"Espero que los partidos independentistas vayamos de la mano y que algunos dejen el dedito que están cogiendo del PSOE, de los partidos que apretaron el botón del 155 y de quienes aplaudieron que el Govern de la Generalitat ingresara en prisión", ha manifestado.

Nogueras ha abundado que "no tiene ningún sentido aliarse" con quienes se quiere negociar una salida para Cataluña o con quienes llevan años con promesas que luego no cumplen, como la "migaja" de la reforma del delito de sedición.

"O estás en un lado o estás en otro", ha comentado la diputada catalana, para insistir en que Junts no está para "regalar estabilidad" al Estado sino para hacer de Cataluña un Estado independiente.

Con todo, Nogueras no cree que la Diada de este 2021 vaya a pasar factura al presidente catalán, Pere Aragonès, pese a que la Asamblea Nacional Catalana (ANC), convocante de la manifestación junto a Òmnium y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), exige volver ya a la vía unilateral en contraposición con la propuesta pactista de ERC.

"No creo que la Diada juegue en contra de los políticos catalanes" entre otras cosas porque, según ha defendido, la sociedad catalana es consciente de quién es su "enemigo" y quién ha iniciado la "confrontación". "El enemigo de enfrente es suficientemente poderoso como para mirarnos de reojo entre nosotros", ha dicho.

PESE A LAS FRICCIONES SIGUEN JUNTOS

Preguntada, en este punto, sobre si teme que las fricciones entre ERC y Junts puedan perjudicar ese día la movilización, la diputada ha comenzado apuntando que la pandemia no facilita, de entrada, las masificaciones pero que lo que le preocupa no es eso sino que no se puede aplicar el mandato que arrojaron las urnas el pasado 14 de febrero, donde el independentismo obtuvo más apoyo social.

Y, a continuación, ha querido dejar claro que, hasta la fecha, las diferencias entre ambos partidos, después de muchos años gobernando juntos, no sólo son "normales y sanas" sino que no han sido tan fuertes como para que no continúen juntos en el camino hacia la independencia de Cataluña. "Las mayores discrepancias y el mayor dolor lo ha causado el Estado español", ha puntualizado.

A la pregunta de si cree que la sociedad catalana está cansada de la confrontación que conlleva el procés, Nogueras ha respondido que de lo que está cansada es de ser "maltratada" económicamente y "de votar y que no se dé salida al mandato democrático de las urnas. "Y el independentismo es una opción legítima para dar respuesta a ese agotamiento", ha manifestado.

Pero Nogueras defiende que ni con ese "maltrato" del que acusa al Estado, que llegó a aprobar un decreto para facilitar la salida de las empresas de Cataluña, han conseguido "parar" a Cataluña, que sigue siendo destino preferido de los turistas, de las empresas internacionales y de trabajadores porque es la comunidad que más riqueza y exportaciones genera. "No hay ninguna que nos supere", ha dicho.