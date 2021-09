Junts exige que Sánchez esté en la mesa de diálogo y no "menospreciar" la Generalitat

Ve "decepcionante e insultante" que Colau no vea las condiciones para celebrar un referéndum

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha considerado este lunes imprescindible que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté en la mesa de diálogo, y ha avisado de que su ausencia supondría "menospreciar" este espacio y la institución de la Generalitat de Cataluña.

En rueda de prensa, ha reclamado al Gobierno que aclare si Sánchez asistirá a la mesa y si ésta se reunirá la próxima semana, y cree que el debate generado sobre su presencia no ayuda a resolver el conflicto catalán.

"Está fuera de toda duda que Pedro Sánchez tendría que estar. Si no está, a parte de menospreciar la Generalitat y la misma mesa, muestra el poco interés que tiene de estar, las pocas ganas de abordar con seriedad el problema y la nula propuesta que tienen para Cataluña", ha sostenido.

Al preguntársele si la parte catalana debería plantarse y no ir si Sánchez no se sienta en la mesa de diálogo, Artadi ha asegurado que esperarán a saber qué hace el presidente del Gobierno para tomar una decisión, y ha concretado que en Junts aún no han concretado qué miembros acudirán.

Tras recordar que la única ocasión en la que se reunió la mesa de diálogo fue el 26 de febrero de 2020, Artadi también ha acusado al presidente del Gobierno de dedicarse a "buscar excusas para generar la sensación en el imaginario colectivo" de que se reúne con los independentistas para encarrilar el conflicto político, y considera que esto no responde a la realidad, ha añadido.

"DECEPCIONANTES E INSULTANTES"

También ha calificado de "declaraciones decepcionantes e insultantes" las palabras de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no ve actualmente las condiciones para plantear un referéndum a corto plazo, y ha avisado de que desde Junts estarán atentos a la propuesta que presenten los comuns para Cataluña.

"Jaume Asens y Colau están apuntando a aparcar el referéndum, y hablan de una posible reforma de la sedición. Es una carpeta aparcada, es un delito que debe anularse del Código Penal. Es una aproximación muy insuficiente, en la que no está el 80% de la sociedad catalana", ha aseverado.

AEROPUERTO DE EL PRAT

Después de que Aena hiciese público el viernes el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) que prevé que la ampliación del Aeropuerto de Barcelona - El Prat afecte al espacio natural de La Ricarda, Artadi ha asegurado que el primer proyecto que se presentó, bajo el mandato del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, afectaba "completamente" este espacio.

"Es con la intervención de la Generalitat, a través del vicepresidente Jordi Puigneró, cuando se ponen líneas rojas" en esta cuestión, ha reivindicado Artadi, que ha defendido que todo el Govern cerró filas este fin de semana alrededor del posicionamiento que defendió Puigneró.

En su opinión, se necesario tener un aeropuerto que sea un hub internacional, y cree que los que se oponen a la ampliación de la infraestructura también perjudican al aeropuerto de Reus (Tarragona) y Girona.