Junts insiste en que Sánchez debe encabezar la mesa de diálogo si es "de negociación"

No revelarán los nombres de sus representantes en la mesa hasta saber si irá y el orden del día

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha insistido este martes en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe encabezar la mesa de diálogo "si cree que es una mesa de negociación" para abordar la búsqueda de una solución al conflicto político, que incluya el derecho a la autodeterminación y la amnistía.

"Si es una mesa de negociación, Pedro Sánchez debe venir a la mesa. Sin él, esta mesa de diálogo, que entendemos como una mesa de negociación, pasará a ser una especie de comisión de traspasos entre el Estado y la Generalitat", ha lamentado en rueda de prensa desde Bruselas (Bélgica), donde el grupo parlamentario celebra unas jornadas de trabajo ante el inicio del curso político, encabezadas por el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Por ello, ha advertido de que no revelarán las personas de Junts que formarán parte de la mesa hasta que no sepan si Sánchez acudirá y hasta que no conozcan el día y el orden del día del encuentro.

Para Sales, la actitud de Sánchez evidencia un "menosprecio constante" hacia el Govern y las instituciones catalanas, y le ha acusado de buscar siempre excusas y de falta de concreción en lo que se refiere al conflicto catalán.

"ENSUCIAR" LA FIGURA DE PUIGDEMONT

Al preguntársele si Junts avala contactos con Rusia para avanzar en el proceso independentista, en referencia a los supuestos viajes del director de la Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, a dicho país, Sales ha restado toda credibilidad a "unos informes de la Guardia Civil que quieren ensuciar la figura" de Puigdemont.

"El liderazgo de Puigdemont desde el exilio es muy importante para el independentismo, y estaremos a su lado en todas las acciones que considere que debe tomar", ha señalado.

DIADA

Sobre la Diada, ha animado a todos los ciudadanos a participar de los actos de una jornada que, a su juicio, ha sido siempre "un espacio de encuentro del independentismo, y este año debe ser igual para demostrar la fuerza que tiene".

"La Diada también será una manera de reivindicar el 1-O. El 1-O fue un referéndum y nos autodeterminamos. Con este espíritu de victoria, afrontamos este nuevo 11 de septiembre", ha remarcado.

JORNADA DE TRABAJO

Desde este martes hasta el jueves, el grupo parlamentario de Junts celebra en Bruselas unas jornadas de trabajo para definir las líneas estratégicas del curso político, y que servirán también para marcar los ejes del debate de política general.

Además, realizarán cuatro grupos de trabajo que tratarán diferentes ámbitos como empresa, trabajo y economía; infraestructuras, energía, equilibrio territorial y acción para el clima; empleo, derechos sociales y vivienda, y cultura, lengua y medios de comunicación.

Además de Puigdemont, a las jornadas, que coordina el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet y la misma Sales, también ha acudido el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez.