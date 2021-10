Junts no descarta una enmienda a la totalidad a los PGE pero aboga por el diálogo: "Ningún compromiso a cambio de nada"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Junts per Catalunya en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha asegurado que su formación no descarta una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque aboga por la vía del diálogo con el Gobierno para llegar a acuerdos en beneficio de Cataluña.

"Nosotros no descartamos nada en estos momentos. Tenemos unos días para negociar hasta que tengamos el tiempo de presentar o no la enmienda a la totalidad. No es nuestra intención evidentemente", ha avisado Cleries en una entrevista en el programa Parlamento de 'RNE'.

El portavoz de Junts ha asegurado que su partido tiene la voluntad de negociar los presupuestos "desde la exigencia y responsabilidad" aunque critica que el contexto "no ayuda mucho", refiriéndose a la ejecución presupuestaria del Gobierno en Cataluña que, asegura, "deja mucho que desear".

"Yo no sé qué opinan hoy los que ayudaron a aprobar los presupuestos del año pasado, porque quien lo haya hecho se ha de sentir muy defraudado. Ha sido un engaño en toda regla", se ha expresado Cleries.

Con todo ello, Cleries avisa de que Junts intentará negociar con el Gobierno diversos puntos como un acto de "responsabilidad" con las inversiones en Cataluña pero con unas "condiciones clarísimas". "No estamos dispuestos a que nos engañen. Abiertos al diálogo, sí, pero ningún compromiso a cambio de nada", ha insistido.

En otro orden de cosas, ha celebrado el "cambio de actitud" por parte de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que, asegura, "se acerca más a nuestro planteamiento" y son "bienvenidos a esta forma de ser exigentes en los presupuestos".

En este sentido, ha subrayado que Junts sigue pidiendo hacer una "negociación conjunta" con ERC en "unos cuantos puntos", pero que aún Esquerra no lo ha aceptado: "En estos momentos Esquerra no ha aceptado, no ha dicho que sí, pero nosotros estamos abiertos en esta recta final de negociación a hacerlo conjuntamente", ha manifestado.