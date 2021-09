Junts rechaza que Felipe VI presida la entrega de despachos a jueces en Cataluña: No tenemos Rey

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha mostrado contraria a que el Rey presida la tradicional ceremonia de entrega de los despachos a futuros jueces en Barcelona, donde está ubicada la Escuela Judicial. "Nosotros no tenemos Rey", ha proclamado.

El año pasado, y por primera vez desde que accedió al trono, Felipe VI no acudió a ese acto que cada septiembre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) organiza tradicionalmente en la capital catalana.

El órgano de gobierno de los jueces invitó al monarca pero finalmente éste no acudió porque, según se publicó, el Gobierno no lo autorizó. En aquel entonces estaba a punto de confirmarse la inhabilitación de Quim Torra y el Ejecutivo estaba en plenas negociaciones de los Presupuestos.

"NO ESTAMOS AL SERVICIO DE NADIE"

Y aunque aún no hay fecha para la celebración de este acto, Nogueras ya rechaza que el Jefe del Estado presida esa ceremonia porque la Cataluña independiente a la que aspiran no está "al servicio de nadie, y menos de lo que van en su contra".

"En todo aquello que organice la Casa Real no nos van a encontrar, y creo que hablo por todo el Gobierno (catalán)", ha subrayado Nogueras, quien ha recordado que "el 'a por ellos' inicial" que se escuchó tras el referéndum del 1 de octubre de 2017 fue del Rey.

Con todo, la portavoz de Junts ha puesto de relieve que "más del 80%" de los ciudadanos de Cataluña no se siente representado por la Casa Real y "son republicanos". "Nosotros no tenemos Rey y tenemos mucho trabajo que hacer y no vamos a perder ni un segundo en algo que no solo no nos atañe sino que nos ha hecho mucho daño", ha concluido.