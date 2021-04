Junts ve "flecos" por cerrar con ERC en el programa, el diseño y la estrategia independentista

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha advertido este lunes de que aún hay "flecos" por cerrar en las negociaciones con ERC para formar Govern en el ámbito programático, en el diseño del futuro Ejecutivo catalán y a la hora de definir una estrategia conjunta del independentismo en Madrid.

"Faltan flecos por cerrar, motivo por el que aún no hay un acuerdo con ERC, no sólo en el ámbito de coordinación del independentismo. También quedan flecos pendientes no menores en temas programáticos y de diseño de gobierno", ha avisado en rueda de prensa telemática.

Después de que ERC les haya emplazado a cerrar un acuerdo antes del 1 de mayo, Artadi ha asegurado que esto también depende de los republicanos porque --ha explicado-- están a la espera de que les respondan las demandas que les han hecho: "Sin tener este retorno, es difícil. Si ponen la fecha tan cercan, será que están dispuestos a aceptar las demandas que les pedimos. El tema de las fechas es un tema complicado".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)