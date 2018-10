El jurado ve culpable de asesinato al hombre que mató a su exmujer ante su hijo en Zaragoza en 2016

Un jurado ha declarado culpable de asesinato al hombre que mató a su expareja a cuchilladas ante el hijo de ambos en las puertas del punto de encuentro familiar de Zaragoza, en el que se cumplía el acuerdo que permitía al padre estar con el menor unas horas los fines de semana.

Los miembros del jurado, siete hombres y dos mujeres, han estimado que el acusado, Cristinel I.S., no actuó bajo los efectos del alcohol y no estaba obsesionado por la separación de su exmujer hasta el punto de no ser consciente de sus actos en el momento de producirse el crimen.

Descartada la eximente completa por trastorno mental transitorio que esgrimía la defensa para solicitar la absolución de su cliente, el jurado, que se ha mantenido reunido durante cuatro horas, ha visto al acusado responsable de idear, planificar y ejecutar el asesinato de la víctima.

Admite el jurado que el procesado podía estar lleno de ira contra su exmujer debido a los términos del acuerdo de custodia del menor, que le otorgaba el derecho de estar con su hijo cuatro horas diarias los fines de semana, pero no cree que esta situación no le permitiera ser consciente de sus actos.

A la vista del veredicto, la fiscal especial para delitos de violencia de género ha solicitado al presidente del tribunal, el juez Juan Alberto Belloch, una condena de 25 años por asesinato y uno más por quebrantamiento de medidas, dado que tenía en vigor una orden de alejamiento de su expareja por maltrato previo.

A esta petición de condena de la fiscal, que ha reclamado también para el acusado 30 años de alejamiento de su hijo y 200.000 euros de indemnización, se ha sumado la acusación particular en nombre del hermano de la víctima y del Gobierno aragonés, que ejercía la acción popular.

Por su parte, la defensa ha reclamado una condena menor de 20 años de prisión por el asesinato imputado por el tribunal del jurado a su cliente, así como 20 de alejamiento.

Los hechos fueron perpetrados a las puertas de un punto de encuentro familiar de Zaragoza el 10 de junio de 2016, ante la mirada del menor.

El relato admitido como cierto por el tribunal destaca que el procesado, disconforme con el acuerdo de custodia, fue a comprar ese mismo día unos cuchillos y aguardó la llegada de su mujer en la escalera del inmueble del punto de encuentro.

El hombre, que evitó llamar en el videoportero para que los empleados del punto de encuentro fueran conscientes de su presencia, consiguió acceder al patio y esperó a que su expareja llamara al timbre y entrara.

Tras una discusión durante la que pidió a su expareja retomar la relación, el procesado la acuchilló finalmente con fuerza en el abdomen.

La víctima, apuñalada en cinco ocasiones más, la última en el cuello, logró salir hasta la calle seguida de su hijo, pero a pesar de la ayuda recibida falleció horas más tarde en el hospital ya que, según los peritos, "cada una de las heridas era mortal de necesidad".

El acusado se apuñaló él mismo posteriormente y siguió a su exmujer con el mismo cuchillo clavado en el cuello, aunque pudo reponerse de sus heridas.

Este juicio motivó una protesta, el primer día de la vista ante las puertas del tribunal, por un grupo de integrantes del colectivo Somos+, que reclamaron la habilitación de medidas de seguridad en los puntos de encuentro a fin de garantizar la seguridad de las mujeres.