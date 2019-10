Un jurado recomienda la pena de muerte para el asesino de una amiga de Ashton Kutcher

Un jurado recomendó este viernes la pena de muerte para Michael Gargiulo, el llamado "Destripador de Hollywood" y declarado culpable de asesinar a dos mujeres, una de ellas una actriz, modelo y amiga del actor Ashton Kutcher, y herir a una tercera víctima.

Gargiulo, de 43 años, enfrenta la pena capital tras ser encontrado en agosto pasado culpable del asesinato de Ashley Ellerin, de 22 años, María Bruno, de 32, e intentar matar a Michelle Murphy, de 26 años, en una serie de ataques ocurridos en Los Ángeles entre los años 2001 y 2008.

En la audiencia de sentencia, el fiscal Garrett Dameron describió a Gargiulo como un "depredador inteligente", capaz de discernir las reglas de la sociedad y hacer que pareciera que vivía dentro de ellas, "incluso cuando entraba en hogares por la noche para amenazar, maltratar y asesinar mujeres".

Ellerin, la primera víctima del acusado, era amiga de Kutcher y la noche en que fue asesinada había quedado con el actor para acudir juntos a una fiesta.

En junio pasado, el actor declaró en una audiencia que ese 22 de febrero de 2001 fue hasta la casa de la joven, en Hollywood, y golpeó varias veces la puerta pero ella nunca contestó. Supuso que la mujer estaba molesta porque él llegó tarde a la cita.

Antes de marcharse, Kutcher miró por una ventana y vio unas manchas en la alfombra que le parecieron de vino tinto derramado, y no le prestó atención porque una semana hubo una fiesta en la casa de su amiga.

El cuerpo sin vida de Ellerin fue encontrado a la mañana siguiente con 47 puñaladas y prácticamente decapitada, de acuerdo a la Fiscalía.

Kutcher, conocido por su trabajo en las comedias de televisión "That 70's Show" y "Two and a Half Men", dijo que cuando se enteró del hecho habló con la Policía ya que sus huellas digitales estaban en la puerta de la casa.

En diciembre de 2005, Gargiulo asesinó a María Bruno. La víctima tenía 17 heridas de cuchillo y le habían removido los implantes mamarios.

Años después, en abril de 2008, Michelle Murphy recibió del acusado ocho puñaladas en su vivienda en Santa Mónica, pero se enfrentó al atacante, sobrevivió y se convirtió en pieza clave para arrestar y acusar a Gargiulo.

Ese mismo año fue arrestado y vinculado luego con los otros dos asesinatos por los rastros de ADN encontrados en las víctimas.

La defensa de Gargiulo argumento que el hombre sufre de problemas psicológicos y trató de convencer al jurado que se incline por la cadena perpetua. Alegó que era inhumano ejecutar a una persona que sufre una enfermedad mental.

La naturaleza violenta de los ataques le valió Gargiulo el apelativo de el "Destripador de Hollywood".

Enfrentará un juicio por separado en Illinois por el asesinato en agosto de 1993 de Tricia Pacaccio, de 18 años y hermana de uno de sus amigos.