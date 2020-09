Jusapol protesta con ataúdes en el Congreso por los suicidios de policías y el pésame de Sánchez a un etarra

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La plataforma Jusapol ha celebrado este miércoles junto a sus marcas en la Policía Nacional (JUPOL) y la Guardia Civil (JUCIL) una protesta frente al Congreso de los Diputados en la que ha utilizado ataúdes para denunciar la falta de un protocolo antisuicidios mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentaba profundamente en el Senado la muerte del preso de ETA Igor González.

Diputados de PP, Ciudadanos y Vox se han sumado junto a asociaciones de víctimas a un acto frente a la Cámara Baja en el que policías y guardias civiles han colocado flores sobre ataúdes que simulaban las muertes de víctimas del terrorismo, portando banderas de España y lanzando consignas contra el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, a quien acusan de despreocuparse por los suicidios en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En representación de la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), su consejero Miguel Ángel Folguera ha dado las gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la derrota policial de ETA, "aunque siguen estando en las instituciones".

"Tenemos que aguantar que un presidente del Gobierno copie su lenguaje, habla de banda ETA y no de organización terrorista; son unos asesinos, no son presos vascos", ha señalado el representante de la AVT antes de comprometerse "a seguir dando siempre la batalla a este y cualquier Gobierno que apoya a los terroristas y no defiende a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni a las víctimas del terrorismo".

La concentración fue anunciada bajo el lema "Nosotros somos las víctimas. Protocolo Anti Suicidios Ya" el pasado lunes por Jusapol, la plataforma que nació para pedir una equiparación salarial "justa" y que rechaza por insuficiente el acuerdo por el que se ha destinado más de 800 millones a policías y guardias civiles en tres años (2018-2020).

POLICÍAS ABANDONADOS

La portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, ha encabezado una representación de diputados de este partido que se ha sumado a la protesta frente al Congreso para pedir que los policías "no sean ninguneados ni abandonados" por el Gobierno de Sánchez. "Se trasladan pésames a presos terroristas fallecidos y se sienten abandonados aquellos que velan por la seguridad y la libertad de todos los españoles", ha comentado en declaraciones a la prensa.

Desde Ciudadanos, el diputado Pablo Cambronero ha recordado como policía en excedencia a compañeros suyos que se suicidaron en Sevilla. En este sentido, ha respaldado la "indignación" de los agentes ante un presidente del Gobierno que "se acuerda" del suicidio de un terrorista como Igor González pero no menciona los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "No se puede blanquear a la banda terrorista ETA ni queremos que pacten con ellos absolutamente nada", ha señalado.

El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha respaldado la protesta denunciando que son varias décadas "mirando para otro lado" en lo referente a la protección de policías. "Nosotros vamos a defender que la vida de un policía nacional y de un guardia civil merece protegerse infinitamente más que la de un terrorista o un narcotraficante", ha dicho, defendiendo a continuación la moción de censura contra el Gobierno "indigno" de Sánchez.

CRÍTICAS AL USO DE ATAÚDES

Macarena Olona ha abundado en esta idea señalando que el Ejecutivo está "cada vez más alejado" de la calle, defendiendo que la protesta de Jusapol de este miércoles es "la realidad" de los problemas que afectan a los policías. También ha afeado que ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni nadie del Gobierno haya salido a las puertas del Congreso a escuchar a los agentes. Además de los diputados, a la protesta ha asistido Rodrigo Alonso, el nuevo secretario general de Solidaridad, el sindicato impulsado por Vox.

El tono de la protesta ha sido criticado por otras organizaciones representativas de policías y guardias civiles. "A los que hemos llevado ataúdes de verdad, con compañeros dentro sobre nuestros hombros y envueltos con nuestra bandera, nos duele esta banalización para una 'performance'. Por muy loable que sea el fin, no todo vale, compañeros", ha denunciado en su cuenta de Twitter APROGC.