La justicia filipina revoca la anulación de visado a una monja crítica con Duterte

El Departamento de Justicia de Filipinas aceptó hoy la apelación que la monja australiana Patricia Fox presentó contra la anulación de su visado tras ser acusada de criticar al gobierno de Rodrigo Duterte, por lo que podrá permanecer en el país donde ha sido misionera durante 27 años.

Las autoridades migratorias filipinas ordenaron el pasado abril la retirada del visado a Fox, de 71 años, y le dieron 30 días para abandonar el país tras ser arrestada y acusada de participar presuntamente en actividades políticas.

El secretario filipino de Justicia, Menardo Guevarra, señaló que la confiscación de la visa de Fox por parte de la Oficina de Inmigración "no tiene base legal", ya que entre sus competencias no figura anular visados.

"Lo que hizo la Oficina de Inmigración en este caso va más allá de lo que establece la ley, es por eso que su decisión debe ser revocada", explicó hoy Guevarra en un comunicado emitido por el Departamento de Justicia.

Patricia Fox, madre superiora de la congregación católica de Notre Dame de Sion en Filipinas y misionera en el país desde hace 27 años, fue acusada entonces de "vulnerar las normas de su congregación al acudir a protestas y participar en actividades políticas".

Tras su detención, la religiosa reconoció haber participado en actos en favor del "derecho a la tierra de los agricultores" y "la liberación de presos políticos".

"Apoyar y defender a los pobres es parte de nuestro deber como religiosos (...) No he tomado parte en manifestaciones políticas en términos partidistas, pero he participado activamente en asuntos de derechos humanos", aclaró por entonces Fox.

En las últimas dos décadas y media la religiosa ha llevado a cabo numerosas actividades en defensa de los derechos humanos y de ayuda a los más desfavorecidos en varias regiones, según la Conferencia Episcopal de Filipinas, que condenó la situación de Fox.

Por su parte, el presidente Duterte admitió haber ordenado a las autoridades que investigaran a la monja, a la que acusó de "no tener vergüenza" por supuestamente posicionarse en contra de su gobierno.

Según la prensa local, Fox también se posicionó en contra de la violenta campaña contra la droga de Duterte, que en apenas dos años ha causado miles de muertos, en su mayor parte en ejecuciones extrajudiciales.