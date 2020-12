La Justicia peruana rebaja la condena a los homicidas de la española Nathaly Salazar

Lima, 16 dic (EFE).- La Justicia peruana rebajó este miércoles la condena de prisión a los dos culpables de la muerte de la turista española de origen ecuatoriano Nathaly Salazar, fallecida hace casi tres años sin que todavía se haya podido encontrar su cuerpo.

La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco redujo de 11 años a 7 años y 6 meses la condena de cárcel que deberán cumplir en cárcel Jainor Huillca y Luzgardo Pillco al considerar que la sentencia en primera instancia les impuso "penas ilegales y desproporcionadas".

La corte rechazó así la apelación presentada por los padres de Nathaly para endurecer la condena contra los dos condenados y falló a favor de la apelación cursada paralelamente por los culpables de la muerte de la joven de 28 años, que vieron reducida su condena en casi un tercio.

La nueva sentencia, leída por el juez Pedro Álvarez, mantuvo el delito de homicidio culposo (imprudente) en lugar de homicidio doloso, solicitado por la familia de la víctima.

También conservó el delito de hurto agravado, pero absolvió a los sentenciados del delito de encubrimiento real al considerar que el ocultamiento del cuerpo ya forma parte del delito de homicidio.

La indemnización que los dos culpables deben pagar en el plazo de dos años a los padres de Nathaly fue ratificada en 150.000 soles (unos 34.300 euros o unos 41.800 dólares).

SENTENCIA "ILEGAL"

El tribunal apostilló que la sentencia en primera instancia era ilegal por haber fijado una condena superior a la solicitada por la Fiscalía, que pedía 6 años de prisión para ambos acusados.

Asimismo, conminó a los dos condenados a revelar la ubicación exacta de los restos de la víctima para que los padres de Nathaly, residentes en Valencia (España), puedan darles sepultura.

Al término de la audiencia, que se realizó por videoconferencia, la madre de Nathaly, Alejandra Ayala, recriminó a los magistrados considerar que los dos sentenciados no tenían antecedentes y aseguró que han matado a más chicas en la misma zona, pues hay indicios de más turistas que aparecieron muertas en la zona.

Sin embargo, el juez le cerró el micrófono y le negó la palabra antes de que terminarse de hablar y de expresar su descontento por este fallo judicial.

"UNA BURLA DE LOS JUECES"

"Es una burla de estos jueces. Es algo inaudito. Con tanta delincuencia y feminicidio, ellos están premiando a los criminales. Ellos son prácticamente parte de los criminales", aseguró Ayala a Efe.

"¿En qué cabeza cabe que no haya encubrimiento real al esconder el cuerpo de mi hija? No tenía por qué quitarlo. No estaba en discusión eso", añadió.

La madre de Nathaly cuestionó que el juez señale que está fuera de discusión la forma en la que murió su hija cuando sólo existe la versión de los condenados.

"Lamentablemente en Cusco son todos primos, parientes, amigos, compadres y se hacen favores, y ahora se están haciendo un favor, porque le han dado la razón al abogado extorsionador", dijo Ayala en referencia al defensor de los sentenciados, quien presuntamente le pidió 10.000 dólares a cambio de revelar el paradero del cuerpo.

"Como siempre, hemos estado solos, abandonados por los jueces y especialmente por el fiscal, porque el fiscal se vendió e hizo sus tranzas con el abogado. Si él nos ha abandonado, ¿qué puedo esperar de los demás?".

ÚNICA VERSIÓN DE LOS HECHOS

La versión de ambos sentenciados es que lanzaron el cuerpo de Nathaly al río Vilcanota, con piedras y arena en su mochila para asegurarse que no saliese a la superficie.

Nathaly Salazar falleció el 2 de enero de 2018 cuando se encontraba realizando turismo en la región de Cusco, la antigua capital del imperio incaico, ubicada en el sur de los Andes peruanos.

La turista sufrió un accidente al practicar tirolina sin las medidas de seguridad suficientes y sin la supervisión de personal capacitado.

Huillca, un taxista que Nathaly había contratado para hacer una ruta turística, le ofreció practicar la tirolina en un sitio donde trabajaba su amigo Pillco, que al estar ocupado dejó a Huillca a cargo de la turista sin que este tuviera capacitación alguna para realizar la actividad.

Pese a que estaba lloviendo, Huillca llevó a la española de origen ecuatoriano a lanzarse por la tirolina, que tenía cuatro tramos y en el último de ellos impactó en el torreón de recepción, lo que le causó lesiones que le llevaron a la muerte al no recibir atención médica inmediata.

Los dos hombres, de 19 y 20 años, no sólo decidieron ocultar el cuerpo sino que además le sustrajeron su pasaporte, teléfono móvil y cámara de fotos para dificultar su ubicación.

Fernando Gimeno