JxCat acusa a ERC de ir "de la mano" de un PSOE que "no cumple" con Cataluña

Barcelona, 27 nov (EFE).- La portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, ha acusado este sábado a ERC de "ir de la mano" de un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que "no cumple" con Cataluña y ha instado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a exigir el cumplimiento del fondo covid autonómico aprobado.

En un acto organizado por JxCat en Vic (Barcelona), Nogueras ha destacado que, en el debate de los presupuestos generales del Estado en el Congreso, consiguió que fuese aprobada una enmienda para crear un fondo covid autonómico dotado con 9.362 millones de euros.

La iniciativa, que salió adelante con el apoyo de PP, Vox, EH Bildu, ERC y CC y la oposición de PSOE, Unidas Podemos y PNV, supone según Nogueras una inyección de 1.600 millones para Cataluña.

"Aquí nos hemos de plantar. Estos 1.600 millones de euros deben llegar a Cataluña. Y no solo debe exigirlo JxCat, sino todos los partidos catalanes. El primero que debe exigirlo es el president Aragonès", ha subrayado Nogueras, que ha acusado al Gobierno español de "no pagar nunca, no cumplir nunca" sus compromisos con Cataluña.

Nogueras ha reivindicado la estrategia de "confrontación inteligente" de JxCat, que no necesita "ir al ladito del PSOE" ni tener "amiguismo con los de Podemos y los socialistas, que batallan cada día para que Cataluña no pueda ser un Estado independiente".

La actitud de JxCat, según Nogueras, se contrapone al aval de ERC a los presupuestos generales del Estado para el año que viene.

En una alusión velada a ERC, ha denunciado que "hay muchos que se sienten muy cómodos" en la gestión del "mientras tanto" como periodo previo a una eventual independencia.

La independencia, ha advertido, no se logrará "de la manita del PSOE ni en una mesa de diálogo con los del 155", sino "plantando cara", ya que en los últimos años "no ha servido de nada dar estabilidad" al Gobierno.

Sobre la decisión del Tribunal General de la Unión Europea de desestimar las medidas cautelares que Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí solicitaron después de la detención y puesta en libertad del expresidente catalán en Italia en septiembre, ha subrayado que se trata de una nueva "nata" al juez Pablo Llarena, ya que, según destaca JxCat, hoy las euroórdenes "no son ejecutables".

Por su parte, la alcaldesa de Vic y vicepresidenta de JxCat, Anna Erra, también ha ironizado con el "guantazo" del tribunal europeo a la justicia española: "Llarena ya tiene las mejillas calientes", ha afirmado.