JxCat anuncia que presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos

Barcelona, 5 nov (EFE).- La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, ha anunciado que su partido presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, una postura que ha argumentado como "toque de atención", ya que "no son unos buenos presupuestos para Cataluña".

Si bien el PDeCAT -que sigue dentro de JxCat en el Congreso aunque ya ha roto en alguna ocasión la disciplina de voto- anunció que no presentarán enmienda a la totalidad aunque crean que los PGE sean "mejorables", Borràs ha explicado en una rueda de prensa telemática que "sería irresponsable dar un sí acrítico" a las cuentas del Estado.

"Hay dos tipos de enmienda a la totalidad. Las que son preludio de un voto negativo y las que sirven para dar un toque de atención y un grito de alarma, para poner sobre la mesa todos aquellos obstáculos e insuficiencias que presenta este proyecto de Presupuestos", ha argumentado.

Preguntada sobre si esta enmienda está impulsada por todo el grupo o no incluye a los miembros del PDeCAT, se ha limitado a recordar que "esta es la enmienda a la totalidad que presenta JxCat. Cuando negociamos -ha añadido-, lo hacemos en nombre de JxCat, porque hablo como portavoz del grupo. Cualquier otra consideración la deberán hacer otras personas".

A su juicio, se trata de unos presupuestos que "aunque se vendan como los mejores y más progresistas de la historia, lo que hacen es no tener en consideración el esfuerzo y sacrificio de los emprendedores, los autónomos y las empresas, subiendo cuotas mientras se aumenta el presupuesto de la Casa Real o de armamento".

Pero además de ser unas cuentas "excesivamente optimista en relación a la previsión de crecimiento", Borràs ha criticado que tampoco contemplen el "expolio fiscal congénito que sufre Cataluña", un "incumplimiento flagrante" por parte del Estado que no permite a esta comunidad llevar a cabo políticas sociales".

Como tampoco se puede obviar, ha añadido, la situación de "represión" en Cataluña, como se expone de hecho en el inicio del escrito de enmienda registrado, donde se alude a los "presos políticos y exiliados" y se explicita que "JxCat no apoyará este proyecto de presupuestos si, además, previamente, no se da un marco de compromiso para la resolución política y democrática del conflicto existente".

Borràs ha reiterado en ese sentido que su grupo solo negociará si se abordan a fondo tanto los aspectos económicos y de "expolio" como los de "represión", ya que ha recordado que JxCat está en el Congreso "no para resolver cuestiones puntuales presupuestarias, sino para resolver problemas y deudas históricas acumuladas y el conflicto político en Cataluña".

Aunque no ha querido opinar sobre la postura de ERC y PDeCAT sobre los PGE, sí ha calificado de "oportunidad perdida" que no haya unidad de acción de todos los diputados independentistas: "Siempre que no seamos capaces de ir a una, estamos perdiendo oportunidades", ha sugerido.

Por otro lado, ha recalcado que JxCat se opondrá a la enmienda transaccional a la reforma de la ley de Educación, que garantizará que las lenguas cooficiales y el castellano tengan las mismas competencias, porque supone un "retroceso" en el proceso de derogación de la LOMCE y también es una "oportunidad perdida".

Y respecto a la enmienda para prohibir que la concertada segregue por sexos, Borràs sí ha constatado que para JxCat los conceptos de "equidad e igualdad son fundamentales" y ha recordado que en Cataluña se ha reiterado el concierto a once escuelas por no cumplir ese aspecto para lograr una sociedad "más igualitaria".