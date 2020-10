JxCat considera "decepcionante" e "insuficiente" el nuevo estado de alarma

Barcelona, 26 oct (EFE).- La vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha calificado este lunes de "decepcionante" e "insuficiente" el nuevo decreto de estado de alarma aprobado por el Gobierno para intentar mitigar los contagios de coronavirus.

En una rueda de prensa telemática este lunes, Artadi ha afirmado que el nuevo decreto no da "instrumentos suficientes" para tomar medidas de protección a la ciudadanía y ha censurado que la autoridad competente siga siendo el Gobierno central.

Ayer, el Gobierno declaró el estado de alarma con la intención de que pueda alargarse hasta el 9 de mayo del próximo año, con el fin de frenar la segunda ola del coronavirus y para dar también cobertura legal al toque de queda nocturno.

"Se había anunciado por parte de Pedro Sánchez, con su clásica de decir una cosa y aplicar otra cosa al cabo de unas horas, que esto sería un decreto de alarma descentralizado, que se pasaría a la autoridad competente las herramientas que sean necesarias, y en realidad lo único que hemos visto es un nuevo incumplimiento a velocidad récord", ha criticado la portavoz de JxCat.

Artadi ha dicho que Sánchez no propone "una cogobernanza" sino una "recentralización", porque, ha dicho, "la cogobernanza va acompañada de diálogo, no de una imposición de aprobar un decreto ley a toda prisa y pedir una prórroga de seis meses".

La portavoz no ha revelado el sentido de voto de los cuatro diputados de JxCat en el Congreso, pero ha avisado de que no quieren estar "ni en el no a todo", porque hay que tomar medidas, ni en una "adhesión ciega", porque ha dicho que no pueden confiar en Pedro Sánchez.

Desde JxCat entienden que un decreto de alarma diferente "es posible" y que depende exclusivamente "de la de voluntad política que tenga Pedro Sánchez".

Esta mañana, el portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ha anunciado que sus cuatro diputados en el Congreso votarán a favor del estado de alarma, una decisión que este partido ha tomado sin consultarla con los otros cuatro diputados del grupo parlamentario del Congreso de los Diputados, ligados a JxCat.