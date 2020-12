JxCat defiende a Costa y acusa a ERC de haber creado una "polémica interesada y estéril"

Artadi pide "juego limpio" al independentismo en campaña y sitúa como rival al PSC

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha defendido este lunes al vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, por haber participado en una reunión con partidos independentistas, entre los que había un grupo de ultra derecha, y ha acusado a ERC de haber creado una "polémica interesada y estéril".

En rueda de prensa telemática, ha constatado que Costa ha dado suficientes explicaciones al respecto desde el viernes, y que en la reunión especificó que no iba en representación de JxCat porque ni es militante de la formación ni lo compartió con la dirección.

"JxCat no fue invitada a la reunión, no ha ido y no está trabajando por una coalición con ninguna de las formaciones que participó en ella", tampoco con Demòcrates de Catalunya, ha resumido Artadi, que ha dejado claro que descartan pedir la dimisión de Costa, como pidió el líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià.

Aunque comprende la confusión el nerviosismo que pudo generarse por la nota enviada por los organizadores del encuentro, Artadi ha dado "toda la credibilidad" a las explicaciones de Costa, pese a considerar que no hay polémica alguna.

Es más, considera que es "totalmente estéril y gratuita, y no ayuda a nadie del independentismo" porque, a su juicio, lo único que genera es desgaste entre su electorado.

Según Artadi, si alguien ha defendido los derechos y libertades de Cataluña es Costa, destacando que intentó que se pudiera investir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y que el también expresidente Quim Torra pudiera recuperar su acta de diputado, entre otras cuestiones.

"Esta polémica interesada también tiene que ver con desgastar a la persona que ha liderado, seguramente entre las que más, la bandera de los derechos y libertades con acciones, no con proclamas y falsas polémicas", ha sostenido.

También ha criticado que la presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, haya enviado una carta al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, en la que pide que no delegue en Costa funciones de la Presidencia del Parlament.

La dirigente de JxCat ha replicado que si los comuns pueden proponer una ley de amnistía o ser más duros en el Códio Penal para frenar el fascismo "si quieren hacer algo útil", y ha pedido no seguir alimentando esta cuestión.

RIESGO DE DESAFECCIÓN

Pese a todo, Artadi ha explicado que desde JxCat harán una campaña "en positivo, apelando al juego limpio entre todos, para evitar al máximo polémicas y peleas estériles entre el independentismo que sólo llevan a la desafección, a la frustración y en última instancia al absentismo".

Para Artadi, el rival del independentismo "es el 155, y el que lo representa mejor que nadie es el PSC" porque, en su opinión, ni aportan una solución al conflicto catalán, que debería pasar por la autodeterminación, ni abordan una ley de amnistía.

"Iceta se ha convertido en la nueva Inés Arrimadas del 21 de diciembre, porque es donde acabará confluyendo parte del voto útil del unionismo y del 155", ha advertido.