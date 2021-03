JxCat desconoce el preacuerdo ERC-CUP y pide un pacto de estabilidad a tres

Barcelona, 22 mar (EFE).- La vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha asegurado este lunes que su partido no se siente "presionado" por el preacuerdo anunciado por ERC y la CUP, cuyo contenido todavía desconoce, y ha reclamado sellar un pacto de "estabilidad" a tres bandas que vaya más allá de la investidura.

Un día después de que ERC y la CUP hicieran público su preacuerdo para permitir este próximo viernes la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, Artadi ha evitado valorarlo, porque en JxCat no conocen "los detalles", más allá de la "nota de prensa" publicada por las otras dos fuerzas independentistas.

"No nos posicionaremos sobre un documento que no tenemos", ha afirmado Artadi, que ha remarcado que lo que quiere JxCat, en todo caso, no es un simple acuerdo de investidura, sino un "acuerdo de estabilidad" que permita tirar adelante los presupuestos y asegurar una mayoría parlamentaria a lo largo de la legislatura.

Según Artadi, "hacer un acuerdo exclusivamente para una investidura y, a partir del día siguiente", tener un gobierno "débil" obligado a "negociar cada una de las cosas" no es el escenario de "estabilidad que necesita el país".

"No queremos que este Govern sea un Vietnam", ha recalcado, en referencia a la expresión que utilizó el exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà.

Artadi ha rechazado avanzar qué harán los 32 diputados de JxCat en el debate de investidura del viernes -sus votos a favor son imprescindibles para que Aragonès pueda convertirse en president- y se ha remitido a las reuniones que seguirá manteniendo con ERC.

"Nos cuesta predecir qué pasará", ha dicho, para mantener la incógnita sobre si JxCat avalará la investidura de Aragonès.

Esta tarde volverá a haber contactos entre JxCat y ERC, y también los seguirá habiendo entre JxCat y la CUP, ha asegurado Artadi, que considera que "la clave es que haya acuerdos a tres" que contemplen una "hoja de ruta" para "dar recorrido al 52% de voto independentista" en las elecciones del 14F.

Para marcar el posicionamiento de JxCat, su secretario general, Jordi Sànchez, ofrecerá mañana martes una conferencia con el título "Un Govern para hacer, un Govern para ser".

Por otra parte, JxCat ha acordado convocar un consejo extraordinario para el 24 de abril, como primer paso para constituir el consejo nacional del partido, en el que se escogerá la presidencia de este órgano.