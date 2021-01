JxCat evita decir como aplicaría el mandato del 1-O para no colaborar con el Estado

Barcelona, 7 ene (EFE).- La candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, ha evitado explicar este jueves cómo prevé "poder cumplir con el mandato del 1 de octubre", es decir, hacer efectiva la independencia, porque ha dicho no querer "colaborar con el Estado dando una información que no corresponde".

En rueda de prensa telemática, Borràs, preguntada sobre qué pasos concretos propone JxCat para "cumplir con el mandato del 1-O", expresión utilizada en repetidas ocasiones por esta candidatura, ha contestado: "Es evidente que no colaboraremos con el Estado dando una información que no corresponde, y menos en estos momentos".

En cualquier caso, ha reiterado su "firme compromiso" a la hora de "respetar esta voluntad", en referencia a las votaciones del 1 de octubre de 2017.

"Y el problema lo tendrá el Estado, de falta de legitimidad democrática, porque se debe dar salida a los mandatos que salen de las urnas", ha resuelto.

Minutos antes, la candidata de JxCat había afirmado que si el independentismo logra superar el 50 % de los votos en las próximas elecciones ello "se debe notar" y debe tener "consecuencias", sin dar más concreciones.

Borràs, que ha hecho un balance muy crítico sobre el primer año de legislatura del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, del que no ha destacado ningún aspecto positivo, y ha defendido que "la única alternativa posible es la independencia".

"Sánchez presume de presidir el Gobierno más progresista de la historia, pero en realidad es el más propagandista de la historia. No progresa, solo disimula", ha afirmado Borràs.

Acto seguido, ha añadido: "No es que no sea el más progresista de la historia, es que el Gobierno de Sánchez no es ni más progresista que el de (Mariano) Rajoy".

Con dardo implícito hacia ERC, que posibilitó la investidura de Sánchez y ha avalado los Presupuestos Generales del Estado, la candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat ha afirmado que el actual Ejecutivo central "no ha revertido ni un solo milímetro la represión ni ha avanzado hacia una solución política" sobre la crisis catalana.

Borràs ha asegurado asimismo que el Govern de JxCat y ERC ha protagonizado una "legislatura fallida" a la que propone poner remedio mediante "un punto de inflexión" que dé lugar a un nuevo ejecutivo con la máxima "ambición nacional y ambición en la eficacia de la gestión".