JxCat fija a Illa como rival y llama a elegir entre "el PSOE o Laura Borràs"

Barcelona, 25 ene (EFE).- La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha afirmado que el candidato del PSC para las elecciones del 14F, Salvador Illa, representa todo a lo que Junts se opone, y ha hecho un llamamiento a elegir "entre el PSOE" o la candidata de Junts, Laura Borràs.

En una rueda de prensa telemática en la que Junts ha presentado su lema e imagen de campaña, Artadi ha señalado que Illa representa "el autonomismo, el continuismo, el 155, la complicidad con el fascismo y la ineficiencia".

Y ha ironizado: "Lo que la decencia política no ha conseguido, que es que dimitiese y se fuese a su casa como el peor ministro de toda Europa, lo conseguirán enviándolo de candidato".

Según ha informado este lunes la Moncloa, Salvador Illa dimitirá mañana como ministro de Sanidad para centrarse en la campaña electoral catalana, y su relevo en el ministerio se dará a conocer el miércoles.

Artadi ha señalado que "la polarización" para JxCat en estas elecciones será entre "el PSOE en la forma de Salvador Illa" o "JxCat en la forma de Borràs, que representa exactamente todo lo contrario" que el candidato socialista.

Por otro lado, Borràs ha insistido en que JxCat es "leal al 1-O" y ha señalado que, si el independentismo supera el 50 % del voto en las próximas elecciones, "evidentemente tiene que haber una consecuencia política".

"Aquí estamos porque tenemos este mandato del 1-O, lo llevamos en el programa no electoral sino en el de partido. Manifestamos lealtad al 1-O y su voluntad de implementar los resultados, que es lo que hacen las naciones que quieren ser independientes", ha dicho Borràs.

En la rueda de prensa, Artadi también se ha referido a la suspensión de militancia por parte de JxCat del presidente de Reagrupament, Josep Sort, que iba de número 65 en la lista para el 14F, después de que se difundieran tuits suyos en los que llamaba "puta" a Ada Colau y prometía "hacer limpieza de españoles".

Ante este tipo de actitudes, ha dicho Artadi, a Junts per Catalunya no le "temblará la mano": "Es evidente con la reacción que ha tenido el partido hoy. Ante situaciones similares actuaremos exactamente de la misma manera. Lo demostramos con hechos y no con retórica vacía".