JxCat trabajará para que no se repitan las fugas a PDeCAT y se pierdan votos

Barcelona, 15 feb (EFE).- El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha lamentado este lunes las fugas de votos al PDeCAT, porque no han servido para reforzar a la mayoría independentista al no lograr representación parlamentaria, y ha asegurado que de cara al futuro trabajarán para que esto no vuelva a ocurrir.

Tras la ruptura con Junts del pasado verano, el PDeCAT cosechó este pasado domingo en solitario 77.000 votos, insuficientes para entrar en el Parlament y que, en cambio, habrían valido a JxCat para superar a ERC.

En una rueda de prensa telemática, Sànchez ha lamentado que estos votos "no hayan servido para reforzar una mayoría independentista" y ha asegurado que trabajarán para que esto no vuelva a ocurrir.

"El objetivo es que no haya nunca más votos independentistas tirados que hubieran reforzado la mayoría independentista", ha afirmado.

Sànchez ha defendido que la creación de Junts -que se llevó a cabo sin lograr antes un pacto con el PDeCAT- fue una decisión "acertada", aunque sí que ha pedido "perdón" a aquellos electores descontentos con JxCat, con "voluntad de enmienda de futuro", ha añadido.