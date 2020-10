JxCat urge al Gobierno a tramitar una ley de amnistía tras la absolución de Trapero

Cree que la sentencia reafirma la "inocencia" de Forn y pide su libertad

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha exigido este miércoles al Gobierno que tramite "inmediatamente" una ley de amnistía después de que la Audiencia Nacional haya absuelto al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero y a los mandos políticos de la policía catalana durante el 1-O.

"Es cuestión de voluntad política. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deben decidir si quieren seguir ciegos ante la evidencia, ignorarla, o ser hombres de estado. Deben decidir si quieren seguir siendo cómplices de la represión del Estado", ha sostenido en rueda de prensa en la cámara.

Al margen de que los independentistas puedan tramitar una propuesta de ley de amnistía en el Parlament, Artadi ha emplazado a Sánchez e Iglesias a "abrir los ojos" y a tramitar ellos directamente la ley sin esperar a que la cámara catalana inicie dicho pasos.

Según Artadi, están abiertos a cualquier mecanismo que se encamine hacia una ley de amnistía, al margen de que esto se pueda hacer en la mesa de diálogo: "El formato y la foto no nos interesa, nos interesa dar una solución al conflicto político, y esto pasa por la autodeterminación, y el fin de la represión con una ley de amnistía".

Tras mostrar su satisfacción por la absolución de Trapero y la excúpula de la policía de catalana, considera que la sentencia "desautoriza" la sentencia del Tribunal Supremo sobre los presos del 1-O.

"La Audiencia Nacional reconoce que no hay sedición, que en el cuerpo de Mossos no había un complot para estar detrás del 1-O, y da una dimensión aún más fuerte de la inocencia del conseller Quim Forn. No debería seguir ni un minuto más en prisión", ha defendido.

Además de Forn, ha reclamado la libertad "inmediata" del resto de presos independentistas y que puedan volver los que viven fuera de España.

¿RESTITUCIÓN DE TRAPERO?

Al preguntársele si el Govern deber restituir a Trapero en el cargo, Artadi ha explicado que él y el resto de miembros absueltos han pedido tiempo, pero que el conseller de Interior, Miquel Sàmper, hablará con ellos para abordar qué quieren hacer y su futuro profesional.

Para Artadi, la absolución de la excúpula de los Mossos junto con otras resoluciones judiciales se contraponen con el fallo del Supremo sobre los presos del 1-O, y permite "desmontar la farsa de juicio que hubo y la persecución política que hay contra la causa del independentismo".

También ha reclamado al Gobierno que "haga efectivo el control sobre la Fiscalía" para que no haya un recurso en contra de la absolución dictada por la Audiencia Nacional, y ha emplazado a los partidos que acusaron en su momento al cuerpo policial catalán a pedir perdón.