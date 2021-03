Kichi se queja de seis años de denuncias "fruto del rencor"

Cádiz, 10 mar (EFE).- El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, se ha quejado hoy de llevar seis años "sufriendo denuncias de todo tipo" fruto del "rencor, el resentimiento y el odio de quienes no asumen que han perdido dos elecciones".

José María González hace este comentario en una entrada en su página de Facebook en la que señala que hoy ha vuelto a ser absuelto de otra denuncia interpuesta contra él por el Partido Popular.

En esta ocasión el Tribunal Supremo le ha absuelto de un delito de calumnias al anterior gobierno municipal del PP por asegurar en una asamblea de vecinos que el anterior equipo de gobierno suministró en 2016 "a sabiendas" agua contaminada al barrio de Loreto.

"Kichi" fue condenado a pagar 5.400 euros de multa a la exalcaldesa Teófila Martínez y al exconcejal Ignacio Romaní en una sentencia que ahora el Supremo ha anulado, al entender que sus palabras estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión y estaban enmarcadas en una crítica pública a otras personas que fueron responsables políticos con anterioridad "por la gestión de un suceso de interés general para la ciudadanía".

En su comentario en su red social tras conocer esta sentencia el alcalde indica que el PP se ha basado "todo este tiempo" en esta denuncia "para restregarme que me encontraba imputado, pese al criterio contrario del juzgado de Instrucción número 3 que archivó la querella, pese al criterio contrario de varios fiscales".

"Ellos, los del Partido condenado por corrupción, querían dibujar que este alcalde tenía algo en común con unos políticos en los que no me parezco ni en los andares".

Y reitera sus acusaciones: "Me llevaron a los tribunales por pedir explicaciones, por arrojar luz y por defender la verdad que le negaron a los vecinos y vecinas de Loreto. Un barrio que no sólo sufrió durante quince días la falta de agua, sino que además sufrió una gestión pésima a manos de Teófila Martínez, Ignacio Romaní o Juancho Ortiz, concejal por entonces. Existían análisis que invitaban a cortar el agua y hubo una decisión política de no hacerlo y de ocultárselo a la Junta de Andalucía y a la ciudadanía".