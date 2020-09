La ANC critica a JxCat y ERC por su división y les exige un plan conjunto

Barcelona, 11 sep (EFE).- La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha criticado a los dos socios de Govern, JxCat y ERC, por su división y les ha urgido a que reflexionen, hablen y hagan una propuesta conjunta para culminar el proceso independentista, porque "la paciencia de la gente no durará para siempre".

En un duro discurso en el acto central de la Diada en la plaza Letamendi de Barcelona, Paluzie ha aseverado este viernes: "No podemos seguir esperando el acuerdo de los partidos para retomar el partido mientras vemos cada día renuncias y divisiones que crean frustración. Tenemos presidentes simbólicos, leyes simbólicas, Governs simbólicos. No somos un país simbólico. Somos un país de verdad. Estamos hartos de la división y la táctica. Y exigimos ya una estrategia".

"Partidos independentistas: 'sit and talk' (sentaos y hablad). Hablad y proponed. Nosotros tenemos una propuesta. Trabajad para sumar más del 50 % en estas próximas elecciones y después respetad el mandato del 1-O y declarad la independencia", ha argumentado la dirigente.

La autodeterminación, ha dicho Paluzie, empieza en cada uno al decidir qué se consume, qué compañía de luz o gas se contrata o en qué banco se deposita el dinero, y al decidir "cuál es la autoridad a la que reconocemos el derecho a recaudar los impuestos".

Y a renglón seguido ha anunciado que la ANC pondrá en marcha una campaña en las próximas semanas de "soberanía fiscal" en la que pedirán a los ciudadanos que paguen sus impuestos "a la Generalitat de Cataluña" con el fin de demostrar "que la independencia económica no es tan difícil".

"Somos nosotros, pagando en la ventanilla que toca, los que decidimos quien tiene el poder", ha dicho, y ha tachado a la Agencia Tributaria de "administración colonial" que pertenece al mismo poder del Estado que "juzga y condena" y que hace "falsas promesas de diálogo que sólo nos paralizan".

También ha cargado contra la división del independentismo el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ha apuntado que esta Diada es atípica "no sólo por la emergencia social y sanitaria" sino por la "disputa interna permanente" entre los partidos: "ya tenemos suficiente de peleas y debates estériles".

"Hoy apelamos a los partidos soberanistas e independentistas a que no se dejen llevar por los intereses de partido: os pedimos que penséis en el país entero, porque, si no, la ciudadanía sabrá ponerse al frente. Esto no va de unos contra otros, va de tejer juntos un futuro compartido. Codo con codo tenemos que construir esta república", ha sostenido Mauri.

El vicepresidente de Òmnium ha señalado que la división y desunión del independentismo es lo que busca "la represión del Estado", pero ha dicho que ésta "no es excusa para ponernos de pie otra vez y asumir el reto que tenemos delante".

Y ha avisado que, "ante un Estado que sólo sabe responder con represión y violencia", hace falta "ser más determinados y no renunciar a ninguna vía, siempre pacífica, desde la lucha no violenta y la desobediencia civil".

Ello implicaría "no renunciar a la confrontación cuando lo que está en riesgo son los derechos fundamentales".

Mauri ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no habrá normalidad en España "mientras haya gente perseguida, encarcelada, vejada por el Estado" y mientras la Fiscalía "tache a manifestantes pacíficos de terroristas".

Y ha añadido que no quieren formar parte "de un Estado que tapa las vergüenzas de una monarquía corrupta impuesta por el franquismo": "Y sí, Valtònyc tenía razón: los borbones sois unos ladrones". (foto) (vídeo)