La Asamblea de Ceuta pide por unanimidad a Sánchez que incluya la ciudad en la gira de los Reyes por "toda España"

CEUTA, 29 (EUROPA PRESS)

La Asamblea de Ceuta ha acordado este miércoles por unanimidad "instar" al Gobierno de Pedro Sánchez a que la ciudad autónoma "sea incluida en la ronda de visitas que el Rey Felipe VI está llevando a cabo por todas las Comunidades Autónoma para agradecer el comportamiento observado durante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19".

El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, que ha elevado la iniciativa a la Cámara autonómica, ha lamentado que "quien haya cometido el error de no acordarse de Ceuta (y Melilla), como suele ser habitual, ha puesto al Gobierno entre la espada y la pared porque reconocer públicamente que ambas ciudades no se incluyen en el 'toda España' es la constatación de una claudicación ante Marruecos que no se puede permitir".

El portavoz del Gobierno local, Carlos Rontomé (PP), ha justificado el respaldo de su partido a la propuesta pese a su "disconformidad" con parte de su exposición de motivos, con críticas a la actitud desplegada por los Ejecutivos centrales hacia las localidades españolas norteafricanas, en que "nos gustaría contar con la visita de los Reyes, que programa el Gobierno central y que entendemos que ha decidido no hacerla".

El líder del PSOE, Manuel Hernández, solo ha reclamado para sumarse al consenso cambiar el verbo "instar" por "exigir" al Gobierno central que los Reyes pasen también por Ceuta en su gira por las Comunidades Autónomas.

"Compartimos el fin último de Caballas, exigir o instar al Gobierno de la Nación que se incluya la ciudad en la ronda de visitas del jefe del Estado, pero no estamos de acuerdo en que haya una ofensa a la dignidad y nos gustaría apreciar la misma indignación cuando Marruecos nos niega la españolidad", ha precisado Carlos Verdejo (Vox), que no ve factible tener relaciones con el Reino alauita "mientras no acepten nuestra soberanía, a sus menores y a sus inmigrantes ilegales en general" y ha exigido a los socialistas "que nos defienda un poco más" ante el Reino alauita.

La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, ha tildado hasta de "entreguistas" a todos los inquilinos de La Moncloa "salvo a Zapatero, el único que vino como presidente y también permitió hacerlo al anterior jefe del Estado". "Donde se crea el malestar por el maltrato de las autoridades es en la calle al vernos excluidos de esa gira por toda España para simbolizar su apoyo y su agradecimiento al esfuerzo para superar la crisis de la pandemia", ha advertido la localista.

"De no producirse la visita en ningún momento entenderíamos que se antepone el interés de otro país al sentimiento de la gente de Ceuta, donde los Reyes serían recibidos con los brazos abiertos por el 100% de la población, a diferencia de lo que ha sucedido en Cataluña", ha añadido.