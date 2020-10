La Comunidad de Madrid critica que se esté a "golpe de tuit y no de acción política"

López: "No se trata de dónde puedo ir o no, sino de limitar al máximo nuestras relaciones sociales"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid ha criticado este lunes que se esté "a golpe de tuit y no de acción política", considerando un "error" que se mida la pandemia por el número de contagios y no por la capacidad diagnóstica y hospitalaria.

Así lo ha señalado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que los "tuits incendiarios no conducen a nada" dado que en estos momentos conviene "ponerse de acuerdo en que el enemigo es el virus y las víctimas lo conciudadanos".

López ha mantenido que las restricciones del Gobierno central para frenar la pandemia en la ciudad de Madrid y en nueve municipios de la región "generan caos" y ha lamentado que se esté debatiendo en los medios la eficacia de dichas medidas al considerar que genera "incertidumbre y zozobra a los ciudadanos".

"Lo cierto es que nuestras medidas, que consideramos mucho más eficaces, son incompatibles con las que ha impuesto el Gobierno, no pueden coexistir", ha reseñado el secretario de Justicia e Interior del PP.

"Madrid no puede considerarse como una ciudad de 100.000 habitantes, es un error. En cualquier caso es importante llamar a los ciudadanos a que cumplan las medidas incluso las que nos ha impuesto el Gobierno. No se trata de dónde puedo ir o no, sino que limitemos al máximo nuestras relaciones sociales", ha reseñado.

En este punto, ha subrayado el consejero que desde el Gobierno de Madrid se apostaba "por trabajar más en las zonas de alta incidencia", pero el Gobierno ha hecho más una tabla rasa y ha restringido de movilidad a todo Madrid".

Ante ello, ha incidido en que ese sistema es "un error", si bien desde la Comunidad de Madrid se va a ejecutar. "Restrinjamos al máximo nuestros movimientos. Medir solo la pandemia por el número de contagiados es un error. Hay países con ratios de contagiados muy inferiores a la Comunidad de Madrid, donde mueren muchas personas porque su capacidad hospitalaria es mínima y tiene poca capacidad de diagnóstico", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que hasta que no haya aval judicial, no se impondrán sanciones. A lo largo de la semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tendrá que pronunciarse sobre la ratificación o no de las restricciones a la movilidad.

Después de que la orden de la Consejería de Sanidad entrara este fin de semana en vigor, según el consejero, lo que deben hacer los cargos públicos es dar ejemplo y no estar ante "una falta de ética". "Yo este fin de semana tenía un compromiso y lo suspendí. Es bueno que los políticos demos ejemplo de nuestra movilidad", ha dicho.

También se ha pronunciado sobre un tuit del socialista Óscar Puente colgado en su cuenta de Twitter en el que afirma que "en la primera oleada tuvieron el crespón, la bandera a media asta y las lágrimas de cocodrilo hasta en la sopa". "Ahora 60.000 vidas no importan. Ni memoria, ni vergüenza, ni decencia", señala el alcalde de Valladolid.

Para López, este tuit "descalifica a quien dice semejante barbaridad" y ha pedido que se deje de lado este tipo de mensajes "incendiarios" que a su juicio "no conducen a nada". "Estamos a golpe de tuit y no a golpe de acción política. Los alcaldes del Sur critican las restricciones y ahora quieren que lleguen a toda la ciudad. Es incomprensible", ha censurado.