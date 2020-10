La Comunidad de Madrid pide perdón a los ciudadanos por el "gran caos" que generan las medidas del Gobierno

Defienden que se está ante una orden "nula" y que "invade competencias"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid ha pedido perdón a los ciudadanos por el "gran caos" y "las dudas" que generan las medidas de restricción que derivan de la orden emitida por el Ministerio de Sanidad, que se aplicarán desde esta misma noche.

Así lo ha trasladado el consejero de Justicia, Enrique López, en una rueda de prensa conjunta con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ofrecida desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

López ha justificado que, en el recurso que han presentado esta misma mañana contra la orden ministerial, han optado por medidas cautelares y no cautelarísimas para no generar más "zozobra". Han renunciado porque se obligaría a la Audiencia Judicial a adoptar una decisión "en un plazo perentorio" sobre si se decidía la aplicación o no.

"No es un recurso contra el funcionamiento del Estado de Derecho, ni para cambiar la Constitución, ni para saltarse las leyes. Es un recurso para defender el Estado de Derecho, para defender nuestro autogobierno, para defender nuestras competencias", ha subrayado.

El consejero autonómico ha defendido que, sobre todo, busca "proteger la salud de los ciudadanos" porque entienden que tienen más razón que el Gobierno. "La Comunidad de Madrid es respetuosa con la ley, es leal al resto de administraciones públicas y por eso vamos a darle curso y cumplimiento a la norma del Gobierno", ha apuntado a continuación.

Para el Ejecutivo autonómico, se está ante una orden "nula" y que "invade competencias" pero, por un principio básico de derecho administrativo de que los actos son inmediatamente ejecutivos, acatarán lo comunicado.

CRITICAN LA "FALTA DE HOMOGENEIDAD"

A su parecer, las medidas provocan "caos" como consecuencia de la forma en la que están redactadas y además les obligan a que entre en vigor las primeras 48 horas.

En este punto, ha puesto en valor las decisiones adoptadas con anterioridad por la Comunidad para frenar la pandemia porque "ya estaban teniendo resultados muy beneficiosos para la sanidad y la salud pública de los madrileños".

López ha criticado la "falta de homogeneidad" de las impulsadas por el Gobierno porque afectan a diez ciudades pero solo Madrid capital supone 30 veces un tamaño superior a de un municipio de 100.000 habitantes. "Estas medidas generan un gran caos que vamos a intentar paliar", ha insistido.

Además, ha hecho hincapié en que las restricciones de la Comunidad se estaban aplicando a 29 personas por cada caso y ahora se pasará a 128 personas por cada caso de coronavirus.