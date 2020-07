La derecha italiana pide comicios para ganar y apoyar a empresas y familias

Roma, 4 jul (EFE).- La ultraderechista Liga, de Matteo Salvini, y sus socios de coalición, los ultranacionalistas Hermanos de Italia y el conservador Forza Italia, pidieron hoy en Roma que el Gobierno convoque elecciones inmediatas para poder ganarlas y apoyar a empresas y familias, afectadas por la crisis del coronavirus.

En una romana Plaza del Popolo llena a la mitad y con sillas separadas con al menos un metro para garantizar la distancia y prevenir contagios, Salvini criticó la gestión que ha realizado el Ejecutivo de Giuseppe Conte de la situación de emergencia de la COVID-19 y pidió el relevo para fomentar el empleo, ayudar al sector productivo y a las clases más desfavorecidas.

"Como decía (la ex primera ministra del Reino Unido) Margaret Thatcher: 'no existe libertad si no hay libertad económica, debemos apoyar a los productores, porque si solo apoyamos el dinero regalado en la calle no vamos a ninguna parte. Viva quien trabaja, viva quien produce", afirmó quien fuera ministro del Interior de Italia entre 2018 y 2019.

Defendió el "control de las fronteras", política que practicó cuando fue ministro del Interior y cerró los puertos a los migrantes rescatados por ONG en el Mediterráneo, y subrayó que la Italia que dirigiría si venciera unas futuras elecciones y fuera primer ministro "estaría llena de grúas, de obras, de carreteras, puertos y aeropuertos".

Apostó por la inversión en infraestructuras, por el apoyo a "familias en dificultades", pero sobre todo por "libertad para las empresas", para que puedan fomentar el empleo.

En el palco de oradores se podía leer un gran cartel con la frase "Juntos por la Italia del empleo" y a él subieron también la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, y el expresidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, en sustitución del líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Meloni cargó contra la "pésima" gestión que ha realizado el Gobierno de la emergencia del coronavirus y le acusó de carecer de ideas para sacar al país de la crisis económica que se avecina.

"¿Cómo se crea empleo?", se preguntó por su parte Tajani: "Apoyando a las empresas. Hay que bajar los impuestos y aplazar todas las obligaciones fiscales hasta final de año, acelerar la burocracia, realizar una reforma de la Justicia", se respondió.

En el ámbito social, Salvini también criticó a la ministra de Educación, Lucia Azzolina, por su falta de planificación del regreso de los alumnos a las aulas a partir de septiembre y condenó la propuesta de ley contra la homofobia y el rechazo a las personas transexuales que quiere impulsar el gubernamental Partido Demócrata (PD, centroizquierda).

Salvini, Meloni y Tajani pronunciaron sus discursos mientras cientos de personas coreaban la palabra "libertad" y ondeaban banderas italianas, que habían sido colocadas por los tres partidos en las distintas sillas distribuidas por la plaza romana.