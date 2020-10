La dirección de IU "redobla la apuesta por la República" y pide socialismo

Madrid, 17 oct (EFE).- La actual dirección de Izquierda Unida plantea a la militancia que marcará el rumbo de la formación para los próximos cuatro años redoblar "la apuesta por la República" y defender el socialismo como la alternativa necesaria al sistema capitalista actual, que considera fracasado.

Así consta en el "Documento Político y Organizativo de la XII Asamblea Federal de IU" al que ha tenido acceso Efe, aún un borrador hasta la aprobación este sábado por la Coordinadora Federal, el máximo órgano ejecutivo de dirección del partido, cuyos miembros pueden enmendar el texto.

El documento, de 28 páginas y titulado "Avanzando hacia la República. Una IU para un nuevo país", será la base del debate de la XII Asamblea, que se celebrará el 15 y 16 de enero, en la que el actual coordinador federal, Alberto Garzón, optará a la reelección con el previsible apoyo de varias federaciones del partido y el PCE.

La hoja de ruta marcada por Garzón para los próximos cuatro años pasa en lo organizativo por ahondar en la integración con Podemos, y en lo político, la dirección de IU defiende que España necesita un proyecto republicano.

"Izquierda Unida reafirma y redobla su apuesta por la República", plantea la dirección, que, sin embargo, dice ser consciente de que "el contexto político" actual es "más complejo que el de hace cuatro años" aunque eso -aseguran- no les llevará a abandonar sus objetivos, sino a "adaptarlos".

Y defienden que la monarquía carece de legitimidad, "no solo como institución antidemocrática de origen sino por su trayectoria en la historia de España, en última instancia como heredera del franquismo".

Con respecto a lo económico, el documento que la dirección de IU quiere someter a debate defiende que no se debe permitir que en esta crisis de la covid se ponga "un paréntesis temporal al neoliberalismo" y se acuda al Estado "para socializar pérdidas" y avisa de que las clases trabajadoras no deberían ser quienes socialicen las pérdidas.

"Aunque saludemos con entusiasmo que esta crisis no se aborde con las políticas de austeridad que caracterizaron lo que pasó hace una década, eso no es suficiente. No nos conformamos, porque creemos que es imprescindible tomar las riendas de nuestro futuro y para eso precisamos de más mirada colectiva, más estado y menos mercado", dice el documento, que pide avanzar hacia el Estado social avanzado que democratice la economía de forma equitativa, justa y sostenible.

Porque, a juicio de la dirección de IU, "el capitalismo es incapaz de resolver de forma satisfactoria los problemas que se le plantean hoy a la humanidad" y por ello se reafirma en la consecución de un sistema socialista.

Por el momento, se propone acercar el nivel de provisión de servicios públicos y la recaudación fiscal a rentas y patrimonios elevados al nivel de la media de la Eurozona.

Con respecto a la Unión Europea, Garzón la considera un instrumento creado para profundizar "las políticas neoliberales que tienen como objetivo adelgazar los estados hasta dejarlos en su mínima expresión" y se reafirma en la necesidad de defender un modelo de integración europea "horizontal, solidaria, democrática, socialmente avanzada y que se plantee integrar a todos los pueblos europeos".

Con respecto al papel de la izquierda, entiende la dirección de IU que el reto en los próximos cuatro años es el de "consolidar las posiciones institucionales a la vez que se fortalecen y amplían las alianzas políticas y sociales".

Y sostiene el documento que los objetivos estratégicos del Gobierno de coalición deben ser mejorar las condiciones de vida de las familias, reforzar la batalla cultural que "reconstruya el sentido común", avanzar en la construcción de una nueva idea de España y un nuevo proyecto de Estado y de una España diversa, plurinacional y democrática.

"El Gobierno debe servir como acicate para la cohesión y la coordinación estratégica del espacio de Unidas Podemos y de las fuerzas que lo conformamos, defiende el documento, que alerta de que "enfrente" hay un bloque autoritario que hace esencial consolidar el bloque de la moción de censura.