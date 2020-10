La exalcadesa de Villaviciosa de Odón Pilar Martínez deja su acta criticando al PP

Villaviciosa de Odón, 1 oct (EFE).- La edil del PP en Villaviciosa de Odón Pilar Martínez, que fue alcaldesa de la localidad entre 1991 y 1999, ha anunciado su renuncia a su acta de concejal acusando a su partido de haberla "abandonado" y tras comprobar que "la corrupción es un cáncer".

Martínez, que fue relevada hace pocos días como portavoz del PP, fue candidata a la Alcaldía en las elecciones de 2019, logrando ser la lista más votada, con siete ediles, aunque no consiguió formar gobierno ya que José Luis Pérez Viu (Ciudadanos) recibió el apoyo de VOX, PSOE, Más Madrid y Agrupación de Vecinos por Villaviciosa.

La ya exedil del PP de Villaviciosa tiene una larga trayectoria política, ya que fue alcaldesa del municipio durante dos mandatos, consejera de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid, edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid y directora general de la Vivienda del Ministerio de Fomento.

"Ha sido una decisión muy dolorosa, siento que he fracasado. Me voy dolida con mi partido que me ha abandonado y sin fuerza para seguir luchando", señala Martínez en un videocomunicado en el que expresa su "desencanto y dolor" con la deriva que tomó el partido en estos últimos años, a nivel local, regional y nacional.

En su despedida, Martínez recuerda que se presentó a la Alcaldía de Villaviciosa tras ganar unas primarias y con el objetivo "de intentar regenerar el partido", aunque denuncia que la candidatura perdedora "nunca aceptó el resultado" presentando una candidatura independiente para perjudicarle.

La exportavoz afirma que no pudo ser la alcaldesa de Villaviciosa de Odón "por la unión de todos los partidos simplemente porque no querían que gobernara Pilar Martínez, no porque no gobernara el PP", y acusa a su partido de "apartarla de la primera línea".

En este sentido, en julio pasado, el Comité Ejecutivo de Madrid aprobó una gestora para el PP de Villaviciosa de Odón en la que la entonces secretaria de Actos Públicos y diputada regional, Yolanda Estrada, fue elegida nueva presidenta, en sustitución de Martínez, que aún se mantuvo como portavoz del PP en el Consistorio.

Sin embargo, hace pocos días, el nuevo Comité Ejecutivo elegido liderado por Estrada designó al edil Raúl Martín Galán como nuevo portavoz en el Ayuntamiento y al concejal Paul Rubio como secretario general, apartando a Martínez de cualquier cargo en el grupo municipal, motivo por el cual finalmente ha renunciado a su acta.