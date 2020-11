La familia del decapitado en Huelva cree que el asesino lo tenía "amenazado"

Huelva, 3 nov (EFE).- La familia del hombre decapitado en Huelva el pasado sábado cree que el presunto autor de los hechos, M.J.N.R., conocido como El mexicano, con cuya cabeza metida en una bolsa se paseó por la calle hasta dejarla junto a un contenedor, lo tenía "amenazado" y "le pegó hace un mes".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas a las puertas del Palacio de Justicia de Huelva una sobrina de la víctima, Elisabeth, quien ha asegurado que la familia está "destrozada", sobre todo su madre y hermana del fallecido, que "es la que lo ayudaba en todo desde hace 10 años a diario".

Sin poder contener las lágrimas, ha remarcado que desconocen por qué el presunto asesino ha podido hacerlo, pero creen que "lo tenía amenazado", y ello "porque él no manejaba dinero, el dinero lo manejaba mi madre, y últimamente le estaba pidiendo algo más del habitual", algo que les extrañó; además ha apuntado que se han enterado, después de lo sucedido, que "le pegó hace un mes, algo de lo que no sabíamos nada".

"No entendemos el ensañamiento, el tío -por el presunto asesino- bueno de la cabeza no está para hacer lo que ha hecho, y a sangre fría".

Máxime cuando su tío era "muy buena persona y querida en el barrio, nunca tenía una mala palabra, nunca se ha metido con nadie y ayudaba a todo el mundo", ha añadido la sobrina.

Ha querido dejar claro que víctima y presunto asesino "no eran amigos", como en un primer momento apuntaron algunos vecinos, "se han criado juntos, porque nacieron allí en el mismo barrio y desde pequeños han estado allí, pero amistad no tenían".

De hecho, ha añadido, cuando El mexicano regresó al barrio "mi padre le advirtió y le dijo que no se juntara con él, que tuviera cuidado y no lo dejara entrar en casa", pero "mi tío era una persona muy miedica, entonces, igual por miedo, intentó estar bien con él para que no le pasara nada y al final...".

La presencia de algunos familiares de la víctima ante el Palacio de Justicia ha coincidido con la puesta a disposición judicial de M.J.N.R.

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Huelva, que se ha hecho cargo de la investigación, debe determinar en qué situación procesal queda esta persona y los delitos que se le imputan, algo que se espera conocer en las próximas horas.