La FEMP pide "recuperar todo lo que se pueda" del decreto derogado

Vigo, 23 sep (EFE).- El presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha señalado, tras la reunión de la junta extraordinaria de portavoces del organismo celebrada este miércoles, que existe unanimidad en cuanto a la necesidad de "recuperar todo lo que se pueda" del decreto ley municipal que el Congreso derogó a principios de mes.

Los alcaldes trabajan en una propuesta común que mejore la oferta de Hacienda

Saber más

El alcalde socialista de Vigo ha indicado en rueda de prensa que para los ayuntamientos resulta "urgentísimo" disponer del superávit, para lo que disponen de plazo "dos o tres semanas, no más", sin renunciar a los 5.000 millones "a fondo perdido", al fondo de transportes "de 400 millones" y a tener acceso a sus remanentes.

Ha avanzado que mañana jueves se celebrará en la FEMP "una reunión técnica" para analizar "qué nuevos avances se pueden hacer" y transmitirlos al Ministerio de Hacienda.

Caballero ha insistido en que resultan "imprescindibles" todas las medidas recogidas en la nueva propuesta del Gobierno, al que, ha admitido, "se podrán añadir más cosas", sobre todo el citado fondo de transporte.

Sobre el resto de medidas del decreto ley derogado, que salió adelante en la FEMP gracias a su voto de calidad como presidente del organismo, ha indicado que habrá que "seguir hablando con Hacienda sobre cómo resolver los efectos dañinos de la votación del Congreso, que nos quitó 10.000 millones de nuestros ahorros y 5.000 a fondo perdido".

Caballero ha indicado que en la junta de portavoces de la FEMP celebrada hoy "lamentamos mucho" el resultado de aquella votación "en contra de los intereses municipales" y de su "autonomía".

"Los que protestan, que no hablen de autonomía municipal. No atendieron a la autonomía del municipalismo. Que no se erijan en defensores del municipalismo", ha señalado, pues ese papel recae en la FEMP.

Preguntado por si se refiere a los denominados alcaldes "rebeldes" de trece partidos diferentes, ha matizado que alude a sus respectivas formaciones, y ha añadido que sus homólogos "son libres de reunirse como les dé la gana. Faltaría más".

En todo caso, Caballero ha recordado que no representa a "50 alcaldes", sino que habla "en nombre de 8.131 alcaldes" en su condición de presidente de la FEMP.