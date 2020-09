La Fundación Franco vería de talibanes demoler la cruz del Valle de los Caídos

Madrid, 16 sep (EFE).- El presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, considera que la hipotética demolición de la gran cruz que preside el Valle de los Caídos en aplicación de la futura ley de Memoria Democrática sería un acción "al más puro estilo talibán".

En una entrevista con EFE, Chicharro considera que el anteproyecto de ley de Memoria Histórica es inconstitucional aunque en el caso "absolutamente imposible" de que su fundación fuera ilegalizada en España ya cuentan con ofertas para trasladarse al extranjero.

Abandonar España sería la última opción aunque, según Chicharro, ya han recibido ofrecimientos firmes de entidades de Estados Unidos y Portugal que les facilitarían "sedes, locales e incluso abogados" haciendo factible esta salida.

No obstante, ha subrayado, la Fundación Franco no recibe fondos públicos por lo que, en principio, no podría ser ilegalizada al amparo de una norma que, a su juicio, no puede vulnerar tampoco el precepto constitucional de la libertad de expresión y de pensamiento

Ante la idea del Gobierno de convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil y expulsar a los benedictinos que custodian la basílica, Chicharro ha afirmado que le gustaría conocer la opinión de la Conferencia Episcopal o incluso del papa porque esa acción supondría desacralizar un cementerio religioso.

Además, defiende que la creación de una Fiscalía en el Tribunal Supremo que investigue los crímenes del franquismo viola la Ley de Amnistía y se ha preguntado con ironía si ese órgano investigará también los asesinatos cometidos por el PSOE o el Partido Comunista durante la Guerra Civil.