La Generalitat "enciende" el recuerdo de las víctimas de la COVID-19

Barcelona, 9 jul (EFE).- El gobierno catalán ha rendido este jueves homenaje a las víctimas de la pandemia de la covid-19, que ha dejado 12.606 fallecidos en Cataluña hasta la fecha, en un acto institucional presidido por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, titulado "De la foscor a la llum" (De la oscuridad a la luz).

Celebrado en las Fuentes de Montjuïc de Barcelona y cerrado al público, el acto institucional ha querido ser una ceremonia para compartir el dolor de las miles de familias que, en la mayoría de casos, no han podido despedirse de sus seres queridos, reconocer el esfuerzo de todos los ciudadanos durante la pandemia y, a la vez, transmitir un mensaje de esperanza de cara al futuro.

Además de Torra, han asistido al homenaje todos los consellers del Govern, así como el ministro de Sanidad, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Roger Torrent; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y otros representantes políticos de diferentes partidos.

"Este es un reconocimiento al colectivo de sanitarios, personal de emergencias y a todos los servicios esenciales que, con abnegación y un coraje indescriptibles, nos han cuidado a todos durante este tiempo poniendo en riesgo su salud", ha señalado Quim Torra al abrir el acto.

"Que el dolor, las lágrimas de estos días nos fortalezcan y nos lleven, con esperanza, a un futuro mejor. El mundo que tenía que venir ya está aquí, forjémoslo juntos, hagámoslo con compromiso, solidaridad y fraternidad", ha añadido.

Con proyecciones, lecturas de textos e interpretaciones musicales, el acto ha tenido como hilo conductor la idea de que la sociedad catalana ha pasado de la oscuridad inesperada de los momentos iniciales de pandemia a la luz, gracias al trabajo de todos los trabajadores esenciales y la consciencia y responsabilidad de la población.

El primer bloque, que ha contado con una interpretación musical a cargo de Jordi Savall y otra de Txell Sust y Mònica Rodas, ha rememorado el inicio de la pandemia -"cuando las calles quedaron huérfanas y la vida se congeló", en palabras de la actriz Rosa Andreu-, y ha reivindicado la labor del personal sanitario y demás trabajadores esenciales, periodistas o conductores de transportes públicos.

A continuación, la actuación de las hermanas Clara y Ariadna Peya ha dado paso al bloque dedicado a honrar a las víctimas de la COVID-19, en el que familiares que han perdido a un ser querido han explicado su experiencia y les han recordado.

Seguidamente, Rosa Andreu, Gal·la Carner y Joan Pera han leído el poema "Lletra a Dolors", de Miquel Martí i Pol, y se ha emitido un vídeo de homenaje a las víctimas.

Con una nube de nombres de víctimas de la pandemia proyectados en la pantalla, Gemma Humet ha interpretado "El Cant de l'Enyor", de Lluis Llach.

Esos nombres se han convertido en puntos de luz que han inundado la avenida de la Reina María Cristina y han trepado hasta lo alto de las Torres Venecianas, en una alegoría del ascenso de las almas al cielo.

El apartado centrado en el recuerdo a las víctimas se ha cerrado con la actuación de Las Migas interpretando su canción "La Calma".

El último bloque, dedicado al reconocimiento a toda la ciudadanía, ha empezado con la intervención del actor Joan Pera, que ha agradecido el compromiso de la ciudadanía y ha reivindicado las iniciativas sociales, individuales y colectivas que han aportado su grano de arena durante el confinamiento.

La música y las proyecciones de vídeos han seguido con Miki Núñez, interpretando "Escriurem", y de Lax'n'Busto y Miquel Abras, con "Que boig el món", y los testimonios de distintos niños y adolescentes sobre el confinamiento y las perspectivas de futuro, así como imágenes de la etapa de reanudación.

A continuación, el mapa de Cataluña, que inicialmente se había proyectado con las separaciones por regiones sanitarias, se ha vuelto a mostrar, esta vez sin divisiones y las fuentes de Montjuïc se han activado y han bailado al ritmo de la canción "Al final tot anirà bé" del grupo Dr. Prats.

La ceremonia ha concluido con la actuación de Jofre Bardagí, Beth y Elena Gadel interpretando la canción de Lluis Llach "Un núvol blanc", una despedida a su madre que dice: "Así solo, me dejo que me dejes; solo así, te dejo que ahora me dejes. Yo tengo para ti un nido en mi árbol y una nube blanca, colgada de alguna rama".