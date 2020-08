La Granja (Segovia) clama por el fin de la violencia machista: "Ni una más"

Segovia, 16 ago (EFE).- Al grito de "Ni una más" la localidad segoviana de La Granja ha protagonizado este domingo un acto de condena al crimen machista ocurrido ayer en el municipio, donde Alina, de 37 años, fue presuntamente asesinada por su expareja al asestarle varias puñaladas en plena calle.

Muere en el hospital el hombre que mató a puñaladas a su expareja en Segovia

Saber más

A la una de la tarde se han reunido a las puertas del Ayuntamiento unas quinientas personas, entre vecinos y autoridades de diferentes administraciones públicas, en un acto que ha presidido el alcalde de la localidad, Samuel Alonso.

Una vecina del municipio, Ana María Marugán, ha leído un sentido poema: "¡Basta ya de tanto odio, basta ya de ser esclavas, basta ya de tantas muertes que no conducen a nada!", ha recitado.

Tras ella, el regidor del municipio ha explicado que la concentración debía servir para "condenar, repudiar, y mostrar la más enérgica de las repulsas al asesino machista" de su vecina.

Ha pedido colaboración social para "entre todos, erradicar esta lacra social" que, ha recordado, ha acabado con la vida de más de 1.000 mujeres desde 2003: "Una lacra ilógica, cruel, inhumana", ha expresado.

"Alina, algo seguimos haciendo muy mal como sociedad para que te hayan hecho esto. Descansa en paz allá donde estés. Un abrazo eterno de parte de todo tu municipio", ha completado Alonso.

Después de su intervención, todos los asistentes han guardado un minuto de silencio, tras el cual la gran mayoría del público ha comenzado a gritar "¡Ni una más, ni una mas!", mientras acompañaba el canto con palmas, que han desencadenado en un largo aplauso.

Entre los asistentes han estado varias autoridades territoriales y la presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien se ha referido ante los medios a la violencia machista como "la mayor vulneración de derechos humanos que existe en el mundo".

Ha añadido que, para acabar con este problema, es necesario hacerlo entre todos: "Condenando, rechazando, previniendo, educando y combatiendo".

Tras el acto ante el Ayuntamiento, los asistentes, encabezados por el alcalde, se han desplazado hasta el denominado "Rincón de la Mujer", enclave que fue inaugurado el pasado noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La concejala de La Granja Raquel Herrero, que portaba un ramo de flores en cuya banda se podía leer "Corporación Municipal", ha depositado el motivo floral a los pies del monolito que da nombre al lugar.

Con este gesto, el alcalde ha manifestado querer mostrar a los seres queridos de la víctima el compromiso social de todos para acabar con la violencia machista: "No es más que una pandemia, pandemia que no se va. Unas se acaban y otras no, y esta parece que ha venido, por desgracia, para muchos años".

"Ojalá y entre todos seamos capaces de erradicarla de la manera más contundente", ha completado.

El crimen condenado este domingo ocurrió en la mañana del sábado, sobre las nueve y cuarto de la mañana, cuando, según informaron los vecinos al servicio de urgencias, la pareja había protagonizado una discusión en plena calle, cerca de la Puerta Segovia, en el centro histórico de La Granja.

Según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que ha confirmado este domingo que el homicidio se trata de un crimen machista, son ya 28 las mujeres asesinadas en lo que va de 2020 por esta lacra y 13 los huérfanos a consecuencia de estos crímenes.

Desde 2003 han sido asesinadas 1.061 mujeres en crímenes de violencia machista.

Los vecinos relataron que, en medio de esta pelea, el hombre usó un arma blanca para asestar varias puñaladas a su víctima, quien quedó tendida en el suelo, y luego el agresor se hirió a sí mismo con el arma.

Los sanitarios trasladados de urgencia al lugar de los hechos confirmaron el fallecimiento de la víctima y trasladaron hasta el hospital al supuesto agresor por las lesiones que, al parecer, él mismo se había infligido y que acabaron por producirle la muerte sobre las ocho horas de la noche.