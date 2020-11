La ley Celaá llega el jueves al Congreso con enmiendas "vivas" para cambios

Madrid, 17 nov (EFE).- La mayoría de los grupos parlamentarios mantiene "vivas" de cara al pleno del Congreso de este jueves las enmiendas a los artículos de la Lomloe o ley Celaá examinadas en la Comisión de Educación con el fin de que se pueda cambiar parte del contenido de la norma, han dicho a Efe fuentes de diversos partidos.

La eliminación de establecer que el castellano es lengua vehicular de la enseñanza, que en el plazo de 10 años los centros ordinarios tengan los medios para escolarizar al alumnado de Educación Especial o que Ética no sea obligatoria en cuarto de la ESO son algunos temas que volverán a tratarse en la Cámara baja tras haber concluido el dictamen de la Comisión de Educación.

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha adelantado este martes, no obstante, que no van a retirar la enmienda ya aprobada en el dictamen, junto con Unidas Podemos y ERC, para que el castellano no figure como lengua vehicular pero que los alumnos deben dominarlo junto con las lenguas cooficiales correspondientes.

Sobre este asunto siguen siendo muy críticos partidos como PP, Ciudadanos, Vox y UPN.

El líder del PP, Pablo Casado ha dicho este martes que la ley Celaá es una "contrarreforma educativa" y ha defendido el español como lengua vehicular, pues le parece "ridículo" que se limite.

La portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, ha calificado de "atentado contra los derechos lingüísticos de todos los españoles" la eliminación del castellano como lengua vehicular, por lo que volverán a exigir la retirada de esa enmienda.

Y ha explicado a Efe que su grupo tratará de "arreglar el destrozo" que la Lomloe "hace con la libertad de elección" respecto a la enseñanza concertada y la Educación Especial a la vez que mantiene vigentes las enmiendas sobre el currículo, las evaluaciones independientes, la bajada de nivel o la inspección.

Sergio Sayas, portavoz de Educación de UPN, mantiene para el Pleno sus enmiendas al articulado de la Lomloe, que defienden también la libertad de los padres para elegir un centro concertado para sus hijos o que el castellano sea lengua vehicular de la enseñanza.

Unidas Podemos volverá a pedir que la Ética sea obligatoria en cuarto de la ESO para que el alumnado sea "capaz de comprender y argumentar no solo sobre lo que se debe hacer, sino también sobre por qué se debe hacer lo que se debe hacer, que es el enfoque aportado por la Ética o filosofía práctica".

Asimismo, quieren que se aprueben sus enmiendas sobre la reducción de ratios en clase o que la religión no figure dentro del horario escolar.

ERC deja asimismo "vivas" todas sus enmiendas al articulado de la Lomloe, entre ellas figura el desarrollo de la empatía hacia los animales o que será requisito obligatorio para el acceso y la renovación de los conciertos que la titularidad de los centros sea ostentada por una entidad con propósito específico educativo y sin ánimo de lucro.

El PNV mantiene 21 de sus enmiendas. Por ejemplo, que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en comunidades que carezcan de lengua cooficial; en las comunidades con lenguas cooficiales, la lengua vehicular será la que determine en sus respectivos estatutos u normativa".

Además, sobre religión insta a un "enseñanza del hecho religioso". Y rechaza la disposición sobre la Educación Especial de la Lomloe a considerar que es "una extralimitación" en un área en el que ya están ejerciendo sus competencias.