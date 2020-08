La ministra Yolanda Díaz, sobre las críticas de Podemos a Celaá: "Hace un trabajo extraordinario"

Señala que es "preocupante" la reacción de Casado ante la reunión con Sánchez porque es reflejo de "una España vieja y excluyente"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado este jueves que las relaciones personales y políticas en el seno del Consejo de Ministros "son muy positivas" y ha alabado el "extraordinario trabajo" que realiza la ministra de Educación, Isabel Celaá.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Díaz ha marcadoi así distancia con las críticas lanzadas por Unidas Podemos, que admitió un "desencuentro en el seno del Gobierno" y que achacó falta de liderazgo a la titular de Educación a la hora de coordinar el regreso a las aulas.

La ministra gallega, de Unidas Podemos, ha indicado que ha mantenido en las últimas horas conversaciones con Celaá y que la relación entre ambas es "estupenda" y que la labor que desarrollan en Educación tanto ella como el equipo es "extraordinaria". "No me distraigo en otras cosas, me centro en trabajar y Celaá igual", ha apuntado.

EN EL CONSEJO, TODOS COMPARTEN PARTITURA

Preguntada por cómo fue el ambiente del Consejo de Ministros del pasado martes, ha aseverado que si bien no puede revelar lo que se dice en el seno del mismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez lidera un Ejecutivo en el que "todos comparten partitura aunque toquen diferentes instrumentos".

Además, ha apuntado que el frente judicial y los malos resultados electorales no condicionarán la acción de gobierno de los ministros de la coalición de Unidas Podemos que, asegura, están volcados en la gestión de la crisis.

"Sería bueno bajar el ruido y las tensiones políticas y centrarse en gestionar" ha explicado, para añadir que lamentablemente la oposición no está a la altura de las circunstancias. En este sentido, ha criticado la posición del PP, que plantea su negativa a apoyar unas cuentas diseñadas en parte por la formación morada.

A juicio de Díaz, la reacción del líder del PP, Pablo Casado, tras conocerse que mantendrá con Sánchez una reunión la próxima semana es "preocupante" porque es reflejo de "una España vieja y excluyente". "Se resiste a lo que han votado los españoles, que quieren un gobierno progresista", ha comentado para luego decir que el PP no puede "excluir a nadie" y que este tipo de actitudes son miradas con "extrañeza" desde fuera.

Al hilo, ha resaltado que en plena crisis no se puede ir con líneas rojas a negociar los Presupeustos Generales del Estado y ha cargado contra las formaciones "de derechas" porque, indica, "parece que se resisten a la democracia y a los resultados de las urnas".