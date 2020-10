La polarizada campaña electoral de Bolivia en 10 frases

La Paz, 16 oct (EFE).- La polarizada campaña electoral de Bolivia tiene su desenlace este domingo con la repetición de las elecciones generales anuladas el año pasado por acusaciones de fraude, que desataron una grave crisis política y la salida abrupta del país del expresidente Evo Morales tras cerca de 14 años en el poder.

¿Qué se juega Bolivia en sus próximas elecciones generales?

Pese a que Evo sigue fuera del país y por primera vez en 18 años no es candidato a presidente, la campaña gira en torno a él y a su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que intenta recuperar el poder frente a un abanico de opciones de centro y de derecha que quieren consolidar el cambio de signo político en Bolivia.

En esta enconada contienda sus protagonistas han dejado en las últimas semanas estas diez variadas, polémicas e incluso cómicas frases:

1.- JEANINE ÁÑEZ: "SI NO NOS UNIMOS, VUELVE MORALES".

Áñez, la presidenta interina, renunció muy pronto a su candidatura, consciente de que las numerosas opciones contra el MAS dividían el voto y podían tener el efecto contrario.

"No es un sacrificio, es un honor", espetó Áñez, cuyo círculo ha pedido concentrar el voto anti-MAS en el expresidente Carlos Mesa.

2.- ÁLVARO GARCÍA LINERA: EL GOBIERNO DE ÁÑEZ ES UN "ACCIDENTE HISTÓRICO".

Desde Argentina, el exvicepresidente García Linera tildó al Gobierno de transición como un breve paréntesis en la hegemonía del MAS, convencido de que, pese a no tener a Evo de candidato, recuperará el poder que no soltó por casi 14 años consecutivos (2006-2019) hasta la crisis del año pasado, cuando las acusaciones de fraude frustraron un cuarto mandato consecutivo de Morales.

3.- LUIS ARCE: "LA ÚNICA MANERA DE QUE NOS GANEN ES CON FRAUDE".

El candidato del MAS, Luis Arce, exministro de Economía con Morales durante doce años, se ve ganador de manera sobrada en la primera vuelta con más del 50 % de los sufragios, como en las mejores épocas de Evo, pero las encuestas le dan 43 % y perdedor en caso de ir a una segunda vuelta con Mesa. Por eso, anticipa que no reconocerá otro resultado que no le dé el poder este mismo domingo.

4.- CARLOS MESA: "ARCE ES MORALES, Y MORALES 'NEVER IN THE LIFE'".

"Nunca en la vida", dicho en inglés, se ha vuelto un éxito viral en redes sociales y el eslogan oficioso del expresidente Mesa (2003-2005), candidato de la coalición centrista Comunidad Ciudadana y el rival más fuerte del MAS, al figurar segundo en los sondeos con alrededor del 34 % de intención de voto. Ha recurrido a esa frase para defenderse de cualquier ataque de sus rivales.

5.- EVO MORALES: "DEPENDO DE USTEDES PARA RETORNAR".

Como un mensaje de socorro, Evo exhortó a sus acólitos que acudan en masa a votar a Arce, cuya victoria en estas elecciones es su llave para regresar a Bolivia desde su refugio en Argentina, donde permanece atento al desarrollo de la campaña después de pasar previamente por México.

6.- DAVID CHOQUEHUANCA: "EVO PUEDE CAER EN MUCHAS TENTACIONES".

Tras desvelarse una supuesta hija secreta que Morales tuvo con una adolescente de 15 años en 2016, el excanciller boliviano durante el mandato de Evo y actual candidato a la vicepresidencia por el MAS, David Choquehuanca, vino a decir que el expresidente goza su soltería, aunque dejó en manos de la Justicia decidir si hubo delito de estupro.

7.- LUIS FERNANDO CAMACHO: "DIOS ENTRÓ A PALACIO PARA CAMBIAR BOLIVIA".

Camacho, candidato de la alianza conservadora Creemos, tercero en las encuestas con aproximadamente un 17 % de intención de voto, está convencido de que su irrupción en la sede del Ejecutivo biblia en mano fue clave para que Evo se marchase acto seguido del país en la crisis del año pasado. "Si eso no es obra de Dios, ¿que me expliquen qué es?", afirmó.

8.- FELICIANO MAMANI: "SERÉ MAMANI, NUNCA MAMÓN".

Así de contundente cerró su intervención en el primer gran debate electoral que se celebraba en Bolivia después de 18 años Mamani, un minero y dirigente sindical que enarboló su honradez como su principal virtud, algo que de momento parece no encandilar a los votantes, pues en los sondeos figura con un porcentaje residual de votos.

9.- CHI HYUN CHUNG: "CONSTRUIR UNA DISNEYLANDIA DE SAL".

El pastor evangélico Chi, un surcoreano nacionalizado boliviano, ha sido una fuente constante de frases polémicas, como su descabellada propuesta de replicar a base de sal Disneylandia y Las Vegas en Uyuni para fomentar el turismo en el icónico y emblemático salar. "Si Estados Unidos lo tiene, ¿por qué no nosotros", se pregunta Chi.

10.- REYNALDO EZEQUIEL: "SOCIALISMO ES SER SOCIABLE"

Este candidato del MAS a diputado por Santa Cruz se hizo muy popular por su peculiar definición del socialismo durante uno de los debates electorales, de la que luego se disculpó. Reconoció no manejar la teoría socialista pero sí se ve capaz de sentar "cátedra en lealtad, compromiso, lucha, honestidad y honradez.